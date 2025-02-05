Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки на Донетчине – DeepState

По данным аналитиков проекта DeepState, Силы обороны восстановили позиции возле Надиевки Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки. Враг продвинулся возле Западного, Кондрашовки (Харьковской области - ред.) и Тополей".

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Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала минувших суток состоялось 80 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Торецком направлениях и в Курской области РФ.