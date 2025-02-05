Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки на Донетчине – DeepState
Среда, 5 февраля 2025, 02:18
По данным аналитиков проекта DeepState, Силы обороны восстановили позиции возле Надиевки Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надиевки. Враг продвинулся возле Западного, Кондрашовки (Харьковской области - ред.) и Тополей".
Реклама:
Что предшествовало: Генштаб ВСУ сообщал, что на фронте с начала минувших суток состоялось 80 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Покровском, Торецком направлениях и в Курской области РФ.