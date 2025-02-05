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Враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах

Ольга ГлущенкоСреда, 5 февраля 2025, 02:54
Враг атаковал Харьков Шахедами, мэр сообщил о прилетах и пожарах
иллюстративное фото: ГСЧС

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 5 февраля вражеский беспилотник нанес удар по центральной части города.

Источник: Терехов в соцсетях

Прямая речь Терехова: "Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем".

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Обновлено: Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по по административному зданию в Салтовском районе.

Прямая речь Терехова: "Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар.

В многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала".

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Детали: В 3:16 Терехов сообщил о еще одном прилете, уже в Основянском районе.

Он добавил, что на месте попадания тоже возник пожар.

ХарьковШахедроссийско-украинская война
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