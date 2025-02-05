Враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ночь на 5 февраля вражеский беспилотник нанес удар по центральной части города.
Источник: Терехов в соцсетях
Прямая речь Терехова: "Есть информация об ударе "Шахедом" по центральной части города. Детали выясняем".
Обновлено: Позже Терехов сообщил, что вражеский удар пришелся по по административному зданию в Салтовском районе.
Прямая речь Терехова: "Враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе. На месте попадания пожар.
В многоэтажке, что напротив, выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала".
Детали: В 3:16 Терехов сообщил о еще одном прилете, уже в Основянском районе.
Он добавил, что на месте попадания тоже возник пожар.