Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты "возьмут под свой контроль" сектор Газы, после того, как ранее заявил, что не считает, что у палестинцев в Газе есть устойчивое будущее.

Источник: Трамп во время совместной пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, цитирует CNN

Прямая речь Трампа: "США возьмут под свой контроль сектор Газы, и мы будем работать с ним. Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этой территории, выровняем местность и избавимся от разрушенных зданий".

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Детали: Выступая ранее во вторник, Трамп предложил жителям Газы переехать на новое место, предоставленное одной или несколькими странами Ближнего Востока.

Прямая речь Трампа: "Я имею в виду, что они там, потому что у них нет альтернативы. А что у них есть? Сейчас это большая куча обломков".

Детали: CNN отмечает, что предложение Трампа навсегда покинуть сектор Газа является провокационной позицией, которая понравится самым консервативным израильским политикам, но вряд ли будет воспринята соседями Израиля, которые заявили, что не желают принимать новых палестинских беженцев из анклава.

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Во вторник Трамп назвал этот вопрос гуманитарным, заявив, что невозможно поверить в то, что кто-то захочет остаться на территории, охваченной войной.

Вместо Газы он предложил предоставить палестинцам "хороший, свежий, красивый кусок земли" для жизни.

Но во время повторных вопросов Трамп четко дал понять, что не видит мира, в котором палестинцы когда-нибудь вернутся в Газу.

Дословно CNN: "Нетаньяху, который сидел рядом с Трампом в Овальном кабинете, улыбался, когда Трамп говорил. Израильский лидер, находясь под противоречивым давлением внутри страны, был в Вашингтоне, чтобы точно выяснить позицию Трампа относительно следующего этапа прекращения огня в Газе".

"Трамп приписывает себе заслуги за соглашение об освобождении заложников в обмен на прекращение огня, заключенное за несколько дней до его вступления в должность - и даже чиновники уходящей администрации Байдена признали, что быстрый приход Трампа помог оказать давление на Израиль и ХАМАС".

Детали: Нетаньяху похвалил усилия Трампа.

Прямая речь Нетаньяху: "Я думаю, что президент Трамп добавил большую силу и мощное лидерство к этим усилиям".

Детали: Но, говорится в публикации, для того, чтобы соглашение было подписано, Трампу все равно нужно будет проконтролировать выполнение остальных двух этапов трехфазного плана. За день до встречи с Нетаньяху он не говорил об этом особенно уверенно.

Прямая речь Трампа: "У меня нет никаких гарантий, что это удержится. И я видел, как жестоко обращаются с людьми. Я никогда, никто никогда не видел ничего подобного".

"Посмотрим, что будет дальше. Мы имеем дело с очень сложными людьми, но сделка может быть заключена".

Детали: Трампу и Нетаньяху есть что обсудить, помимо непосредственного вопроса соглашения о прекращении огня. Существует вопрос самой Газы, которую, как ранее заявлял Трамп, следует очистить для восстановления, а палестинцев, которые там проживают, переселить в Египет и Иорданию (тема обсуждения, вероятно, продолжится, когда иорданский король Абдалла посетит Белый дом на следующей неделе).

Дословно CNN: "А еще есть перспектива более широкой нормализации отношений между Израилем и его арабскими соседями, главным образом Саудовской Аравией, которой добивался бывший президент Джо Байден перед атаками 7 октября 2023 года. Трамп, который открыто мечтает о Нобелевской премии мира, может увидеть свою возможность в таком стремлении, которое может трансформировать весь Ближний Восток и создать новый оплот против Ирана, общего врага Иерусалима и Эр-Рияда".

Детали: Издание напоминает, что в конце президентского срока Байдена отношения между американским и израильским лидерами были настолько напряженными, что они месяцами не разговаривали, несмотря на продолжающуюся войну в Газе и интенсивные усилия помощников Байдена, направленные на достижение договоренностей о прекращении огня.

Накануне выборов в ноябре прошлого года в команде Байдена мало кто сомневался, что Нетаньяху выступает за победу Трампа, считая, что он получит гораздо более широкие полномочия от американских властей для преследования своих военных целей с Трампом на посту вместо тогдашнего вице-президента Камалы Харрис.

Эти прогнозы не были ошибочными, - добавляет издание.

Трамп уже снял запрет на поставку тяжелых бомб в Израиль, отменив одну из немногих политик времен Байдена, направленных на осуществление давления на Израиль на фоне его войны в Газе.

Дословно CNN: "На этой неделе он может пойти еще дальше. Нетаньяху и его делегация планируют во время визита на этой неделе надавить на администрацию Трампа, чтобы она продвинулась вперед в вопросе продажи оружия на миллиарды долларов, в том числе тысяч новых бомб, ракет, артиллерии и других видов вооружений".

"Если Трамп пойдет на это, это будет означать новый уровень поддержки Израиля со стороны Соединенных Штатов и сигнал о готовности Трампа удовлетворить просьбу Нетаньяху в момент глубокой неопределенности на Ближнем Востоке".

Детали: Когда Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в 2020 году, Трамп был разъярен тем, что расценил как предательство.

Даже через три года после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую страшную террористическую атаку в истории Израиля, было очевидно, что обиды Трампа не совсем утихли.

Дословно CNN: "Нетаньяху, несомненно, надеется, что враждебность будет забыта во время его визита во вторник. Почти наверняка, что его взаимодействие с Трампом не будет содержать открытого раздора, который окрашивал его отношения с Байденом в последний год его президентства".

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