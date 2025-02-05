Количество призывников в России равно или ниже потерь в войне против Украины – ISW

По данным Института изучения войны (ISW), ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России в войне против Украины один к одному.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что российские чиновники продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в резерв в настоящее время, несмотря на признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество новых кадров, чтобы заместить высокие потери.

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Председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил 4 февраля, что России не нужно проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, поскольку Россия сейчас имеет "преимущество на поле боя".

Член Комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев добавил, что 740 000 человек подписали контракты на военную службу в российской армии - предположительно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году - и заявил, что мобилизация "только усугубит ситуацию", поскольку отправит на фронт людей без предварительного военного опыта или специализированных навыков.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, поскольку российские военные комиссары якобы успешно набирают новый персонал.

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Эксперты предполагают, что эти депутаты российской Думы убеждают, что российские показатели призыва являются достаточными для того, чтобы успокоить опасения российской общественности относительно широко непопулярного потенциального нового частичного недобровольного призыва в запас.

Однако, добавляют в отчете, российские военные могут иметь трудности с набором достаточного количества новых военнослужащих.

Дословно: "В конце 2024 года и в январе 2025 года ISW получил сообщение о том, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России друг к другу.

ISW также получил сообщение о том, что отдельные российские субъекты федерации не могут выполнить свои ежемесячные квоты на призыв, поскольку граждане менее охотно идут воевать добровольцами".

Детали: 3 февраля Министерство обороны России предложило проект поправок, предусматривающих изменение классификации определенных заболеваний, болезней и расстройств у проходящих срочную службу военнослужащих, а также у тех, кто заключает контракты на прохождение службы по призыву.

Минобороны России предложило переквалифицировать сифилис, гипертонию, атрофические расстройства центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем в более легкие недуги, не лишающие права служить в армии.

Ключевые выводы ISW за 4 февраля: