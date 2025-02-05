Количество призывников в России равно или ниже потерь в войне против Украины – ISW
По данным Института изучения войны (ISW), ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России в войне против Украины один к одному.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что российские чиновники продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в резерв в настоящее время, несмотря на признаки того, что российская армия пытается набрать достаточное количество новых кадров, чтобы заместить высокие потери.
Председатель Комитета по обороне Государственной думы России Андрей Картаполов заявил 4 февраля, что России не нужно проводить еще один частичный принудительный призыв в резерв, поскольку Россия сейчас имеет "преимущество на поле боя".
Член Комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев добавил, что 740 000 человек подписали контракты на военную службу в российской армии - предположительно, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году - и заявил, что мобилизация "только усугубит ситуацию", поскольку отправит на фронт людей без предварительного военного опыта или специализированных навыков.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Красов также заявил, что мобилизация не нужна, поскольку российские военные комиссары якобы успешно набирают новый персонал.
Эксперты предполагают, что эти депутаты российской Думы убеждают, что российские показатели призыва являются достаточными для того, чтобы успокоить опасения российской общественности относительно широко непопулярного потенциального нового частичного недобровольного призыва в запас.
Однако, добавляют в отчете, российские военные могут иметь трудности с набором достаточного количества новых военнослужащих.
Дословно: "В конце 2024 года и в январе 2025 года ISW получил сообщение о том, что ежемесячный призыв в российскую армию, вероятно, равен или ниже количества, необходимого для замещения ежемесячных потерь России друг к другу.
ISW также получил сообщение о том, что отдельные российские субъекты федерации не могут выполнить свои ежемесячные квоты на призыв, поскольку граждане менее охотно идут воевать добровольцами".
Детали: 3 февраля Министерство обороны России предложило проект поправок, предусматривающих изменение классификации определенных заболеваний, болезней и расстройств у проходящих срочную службу военнослужащих, а также у тех, кто заключает контракты на прохождение службы по призыву.
Минобороны России предложило переквалифицировать сифилис, гипертонию, атрофические расстройства центральной нервной системы, кожные заболевания, шизофрению, психотические расстройства, аффективные расстройства и другие проблемы со здоровьем в более легкие недуги, не лишающие права служить в армии.
Ключевые выводы ISW за 4 февраля:
- Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси 4 февраля посетил электроподстанцию в Киевской области, чтобы оценить ее повреждение, поскольку российские удары с большого расстояния по энергетической инфраструктуре продолжают угрожать украинским атомным электростанциям и возможностям производства энергии в Украине.
- Российские чиновники продолжают оправдывать решение Кремля не проводить принудительный призыв в запас, несмотря на признаки того, что российские военные борются за то, чтобы привлечь достаточное количество нового личного состава, заменяющего высокие потери.
- Российские оккупационные власти продолжают обсуждать возможную незаконную оккупацию Харьковской области, но утверждают, что контрнаступление Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области разрушило планы России по проведению "референдума" в регионе в то время.
- Значительное количество российских судов, находившихся в порту Тартус в последние недели, возможно, покинули Сирию и вернулись в Россию, поскольку российско-сирийские переговоры о дальнейшем доступе России к своим базам в Сирии, как сообщается, продолжаются.
- Удары украинских беспилотников, вероятно, вынудили Россию кардинально изменить маршруты российских кораблей между Россией и Сирией.
- По сообщениям, Россия также использует суда, принадлежащие компании "Оборонлогистика" Минобороны, для наблюдения за судами НАТО в Балтийском море.
- Недавно русские войска продвинулись вблизи Купянска. Связанный с Кремлем российский блоггер утверждает, что российские войска на Северском направлении продолжают бороться с системными проблемами, а полевые командиры представляют неправдивые отчеты о прогрессе, несмотря на недавние изменения в командовании.