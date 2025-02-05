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Россияне атаковали 13 громад Сумщины: погиб человек, двое раненых

Ольга ГлущенкоСреда, 5 февраля 2025, 06:30
Россияне атаковали 13 громад Сумщины: погиб человек, двое раненых
фото: Сумская ОВА

За прошедший день россияне совершили 105 обстрелов 13 громад Сумской области, погиб один человек, еще двое ранены.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Свеская громады".

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Детали: Больше всего взрывов – 36 – зафиксировали в Великописаревской общине.

В Краснопольской громаде в результате обстрелов погиб один гражданский лицо, еще один – получил ранения. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

Еще одно гражданское лицо из-за российских обстрелов получило ранения в Эсманьской громаде.

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Кроме того, поздно вечером 4 февраля вражеский беспилотник упал и сдетонировал на территории частного дома в Роменской громаде, в результате чего повреждены дома.

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