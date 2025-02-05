Оккупанты атаковали с дрона жителей Херсона: 4 раненых
Четыре человека получили ранения в результате атаки российского дрона в Херсоне.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь главы МВА: "Двое херсонцев около 5:30 попали под атаку вражеского беспилотника.
Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и осколочные ранения. У старшего пострадавшего также открытый перелом голени".
Детали: По словам Мрочко, обоих пострадавших госпитализировали.
Чуть позже стало известно, что от этого сброса взрывчатки с российского дрона пострадали еще двое жителей Херсона.
36-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями и переломами. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения – он также в больнице.
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Предыстория:
- Россияне ежедневно атакуют мирных жителей Херсонщины. Местные власти каждый день сообщают об убитых или раненых в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
- Ранее издание Financial Times сообщило, что Россия таким образом тренирует операторов дронов-камикадзе.