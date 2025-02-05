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Оккупанты атаковали с дрона жителей Херсона: 4 раненых

Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 07:17
Оккупанты атаковали с дрона жителей Херсона: 4 раненых
Российский FPV-дрон на Херсонщине. Фото предоставлено УП местными жителями

Четыре человека получили ранения в результате атаки российского дрона в Херсоне.

Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь главы МВА: "Двое херсонцев около 5:30 попали под атаку вражеского беспилотника.

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Мужчины 31 и 42 лет получили минно-взрывную травму и осколочные ранения. У старшего пострадавшего также открытый перелом голени".

Детали: По словам Мрочко, обоих пострадавших госпитализировали.

Чуть позже стало известно, что от этого сброса взрывчатки с российского дрона пострадали еще двое жителей Херсона.

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36-летнего мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями и переломами. 47-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения – он также в больнице.

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Предыстория:

Херсонбеспилотники
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