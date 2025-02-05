ВСУ за сутки отминусовали 1 140 оккупантов и 52 артсистемы
Среда, 5 февраля 2025, 07:56
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 844 070 (+1 140) человек,
- танков – 9 947 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 20 721 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 22 707 (+52) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157) ед,
- специальной техники – 3 735 (+2) ед.
Данные уточняются.