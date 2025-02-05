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ВСУ за сутки отминусовали 1 140 оккупантов и 52 артсистемы

Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 07:56
ВСУ за сутки отминусовали 1 140 оккупантов и 52 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 140 оккупантов и более 300 единиц вооружения и военной техники врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 844 070 (+1 140) человек,
  • танков – 9 947 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 721 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 22 707 (+52) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157) ед,
  • специальной техники – 3 735 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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