Почти половина всех боестолкновений за сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб

Генеральный штаб за прошедшие сутки насчитал на фронте 85 боевых столкновений. Чаще всего армия РФ атаковала Покровское, Купянское и Торецкое направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (4 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, привлек 2 ракеты и сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 81 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении россияне 1 раз штурмовали украинские позиции у Волчанска.

На Купянском направлении произошло 7 атак. Украинские военные отражали штурмы армии РФ у Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении оккупанты 2 раза пытались прорвать оборону ВСУ у Ямполовки и Дибровы.

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На Краматорском направлении враг атаковал 6 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне совершили 10 атак у Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 35 попыток наступления РФ у Калинового, Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении отбито 2 атаки. Россияне пытались продвинуться вперед возле Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные остановили 3 атаки возле Новоселки.

На Ореховском направлении армия РФ 2 раза атаковала позиции украинских защитников и пыталась прорваться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Северском и Приднепровском направлениях активных боев не было.

На Курском направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне нанесли 46 авиаударов, сбросили 67 управляемых бомб и осуществили 378 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.