Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти половина всех боестолкновений за сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб

Украинская правдаСреда, 5 февраля 2025, 08:21
Почти половина всех боестолкновений за сутки произошла на Покровском направлении – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб за прошедшие сутки насчитал на фронте 85 боевых столкновений. Чаще всего армия РФ атаковала Покровское, Купянское и Торецкое направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (4 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, привлек 2 ракеты и сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 5300 обстрелов, из них 81 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении россияне 1 раз штурмовали украинские позиции у Волчанска.

На Купянском направлении произошло 7 атак. Украинские военные отражали штурмы армии РФ у Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново.

На Лиманском направлении оккупанты 2 раза пытались прорвать оборону ВСУ у Ямполовки и Дибровы.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении враг атаковал 6 раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

На Торецком направлении россияне совершили 10 атак у Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 35 попыток наступления РФ у Калинового, Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении отбито 2 атаки. Россияне пытались продвинуться вперед возле Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении украинские военные остановили 3 атаки возле Новоселки.

На Ореховском направлении армия РФ 2 раза атаковала позиции украинских защитников и пыталась прорваться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Северском и Приднепровском направлениях активных боев не было.

На Курском направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне нанесли 46 авиаударов, сбросили 67 управляемых бомб и осуществили 378 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

российско-украинская войнаоккупацияГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
уточненоМаркарова говорит, что команда Трампа не обсуждала с Украиной вопрос выборов
Две трети немцев за военную помощь Украине - опрос
Все новости...
российско-украинская война
Конечная остановка – фронт. Как и для чего Россия завозит мигрантов на оккупированные украинские территории
Количество призывников в России равно или ниже потерь в войне против Украины – ISW
Враг атаковал Харьков "Шахедами", мэр сообщил о прилетах и пожарах
Последние новости
09:59
боксУкраинец Гвоздик оказался в десятке рейтинга от The Ring
09:58
фото Глава МИД Британии прибыл в Киев 
09:44
Трамп о предстоящем разговоре с Си о тарифах: "Я никуда не спешу"
09:36
Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения
09:36
Фото, видеоМассовые обыски в домах крымских татар в Крыму: оккупанты устроили рейды с 4 утра
09:34
СМИ: верхушка партии Шольца просила его не идти в канцлеры, но он настоял
09:22
инфографикаПротивовоздушный бой 5 февраля: ПВО сбила 57 ударных дронов в 9 областях
09:19
СМИ: ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию
08:48
Глава Rheinmetall: наши заводы защищены, но ПВО не имеют
08:31
текстКонечная остановка - фронт. Как и для чего Россия завозит мигрантов на оккупированные украинские территории
Все новости...
Реклама:
Реклама: