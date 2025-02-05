Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют

Американский президент Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Агентство отмечает, что Трамп подписал указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.

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Прямая речь президента США: "Я оставил инструкции, если они (Иран, – ред.) это сделают (убьют Трампа, – ред.), они будут уничтожены, ничего не останется".

Детали: Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

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