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Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 08:26
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Американский президент Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР

Детали: Агентство отмечает, что Трамп подписал указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.

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Прямая речь президента США: "Я оставил инструкции, если они (Иран, – ред.) это сделают (убьют Трампа, – ред.), они будут уничтожены, ничего не останется".

Детали: Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.

Предыстория:

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  • Трамп хочет возобновить свою кампанию "максимального давления " на Иран, чтобы остановить Тегеран от получения ядерного оружия и свести к нулю экспорт нефти.
  • Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что политика бывшего американского президента Джо Байдена, которая не предусматривала строгого соблюдения санкций на экспорт нефти, ослабила Вашингтон и ободрила Тегеран, позволив ему продавать нефть, накапливать наличные и расширять свои ядерные стремления и влияние через вооруженные ополчения.
  • В сентябре 2024 года сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана. Тогда же писали, что по факту этих угроз продолжается расследование, в рамках которого были объявлены обвинения трем людям.
  • В ноябре 2024 года газета WSJ писала, что Иран в октябре якобы предоставил администрации бывшего американского президента Джо Байдена письменные заверения, что не будет пытаться убить Трампа.
  • Трамп известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани.

ТрампИран
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