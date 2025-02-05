Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Среда, 5 февраля 2025, 08:26
Американский президент Дональд Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на АР
Детали: Агентство отмечает, что Трамп подписал указ, призывающий правительство США оказать максимальное давление на Тегеран.
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Прямая речь президента США: "Я оставил инструкции, если они (Иран, – ред.) это сделают (убьют Трампа, – ред.), они будут уничтожены, ничего не останется".
Детали: Агентство отметило, что федеральные власти годами отслеживали иранские угрозы в адрес Трампа и других должностных лиц администрации.
Предыстория:
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- Трамп хочет возобновить свою кампанию "максимального давления " на Иран, чтобы остановить Тегеран от получения ядерного оружия и свести к нулю экспорт нефти.
- Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что политика бывшего американского президента Джо Байдена, которая не предусматривала строгого соблюдения санкций на экспорт нефти, ослабила Вашингтон и ободрила Тегеран, позволив ему продавать нефть, накапливать наличные и расширять свои ядерные стремления и влияние через вооруженные ополчения.
- В сентябре 2024 года сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана. Тогда же писали, что по факту этих угроз продолжается расследование, в рамках которого были объявлены обвинения трем людям.
- В ноябре 2024 года газета WSJ писала, что Иран в октябре якобы предоставил администрации бывшего американского президента Джо Байдена письменные заверения, что не будет пытаться убить Трампа.
- Трамп известен жесткой политикой в отношении Ирана: он вернул санкции против иранского режима и распорядился в 2020 году ликвидировать высокопоставленного генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Сулеймани.