Глава МИД Британии прибыл в Киев 

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото из Telegram Залужного

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми прибыл в Киев утром 5 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских ВСУ Валерия Залужного в Telegram

Прямая речь Залужного: "Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле".

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Детали: Посол добавил, что в рамках визита запланированы обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных проектов для усиления безопасности Украины.

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