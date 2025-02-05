Глава МИД Британии прибыл в Киев
Среда, 5 февраля 2025, 09:58
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми прибыл в Киев утром 5 февраля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских ВСУ Валерия Залужного в Telegram
Прямая речь Залужного: "Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле".
Реклама:
Детали: Посол добавил, что в рамках визита запланированы обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных проектов для усиления безопасности Украины.
Предыстория:
- 16 января в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер приехал, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
- В тот день Украина и Великобритания подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.
- Также стало известно, что Великобритания обещает в течение 2025 года передать Украине 15 новых мобильных систем противовоздушной обороны Gravehawk.