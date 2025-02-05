Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Британии прибыл в Киев 

Уляна Кричковская, Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 09:58
Глава МИД Британии прибыл в Киев 
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото из Telegram Залужного

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми прибыл в Киев утром 5 февраля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего украинских ВСУ Валерия Залужного в Telegram

Прямая речь Залужного: "Приветствую государственного секретаря по иностранным делам Великобритании Дэвида Лемми на украинской земле".

Реклама:

Детали: Посол добавил, что в рамках визита запланированы обсуждения дальнейшего сотрудничества и совместных проектов для усиления безопасности Украины.

Предыстория

ВеликобританияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
Все новости...
Великобритания
ВР ратифицировала соглашение об обороне с Британией на $2,4 миллиарда
Стармер и Шольц обсудили усиление поддержки Украины
Премьер Великобритании призывает усилить санкции против России и поддерживать Украину
Последние новости
11:34
Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать национальным интересам США
11:15
В 2025 году поиск Google планируют превратить в ИИ-ассистента в 2025 году
11:12
Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT
11:05
МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС
11:04
В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа, мать погибла
10:56
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
10:48
В бригадах ВСУ на фронте развернут роботизированные подразделения – Умеров
10:30
Почта США начала блокаду посылок из Китая и Гонконга
10:18
В США одобрили экспериментальную пересадку органов свиней для пациентов с почечной недостаточностью
10:05
Открытие украинских аэропортов: какой может заработать первым
Все новости...
Реклама:
Реклама: