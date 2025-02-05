В бригадах ВСУ на фронте развернут роботизированные подразделения – Умеров

Министр обороны Рустем Умеров объявил о развертывании в составе бригад Вооруженных сил на фронте полноценных роботизированных подразделений с учетом опыта применения беспилотных наземных комплексов в войске.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Внедряем в Силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии.

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Украина увеличивает объемы производства этих систем и разворачивает полноценные роботизированные подразделения в составе боевых бригад Вооруженных Сил на линии фронта".

Детали: Умеров рассказал, что этот проект основывается на опыте испытаний, которые проводились с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими.

По его словам, беспилотные наземные комплексы доказали свою способность выполнять целый ряд боевых задач. В частности, реализовывать наступательные и оборонительные операции; осуществлять логистическое обеспечение подразделений; проводить эвакуацию раненых с поля боя; минировать и разминировать территории.

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"Крайне важно, что основными поставщиками наземных роботизированных комплексов являются ведущие отечественные компании. Украинские производители адаптировали свои изделия к условиям современной войны и рекомендациям боевых подразделений Сил обороны", - отметил министр обороны.