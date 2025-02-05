Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета

Ирина БалачукСреда, 5 февраля 2025, 10:56
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
Фото иллюстративное с pixabay.com

В Украине суд впервые ограничил мужчину в праве управлять транспортным средством из-за нарушения правил воинского учета.

Источник: Опендатабот

Детали: Речь идет о жителе Ровенской области, который в соответствии со ст.22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был обязан уточнить свои учетные данные, но не сделал этого.

Реклама:

Дословно из решения Кузнецовского городского суда Ровенской области от 22 января: "Иск удовлетворить. Применить к ЛИЦО_1 временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации, на срок до выполнения или отзыва требования о выполнении обязанностей ... военнообязанным ... Решение суда подлежит немедленному исполнению".

Детали: Отмечается, что в общем с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" нашли по меньшей мере 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета.

По данным аналитиков, сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела обратно, в частности, из-за неуплаты ТЦК судебного сбора, но в 2025 году ситуация может измениться.

РЕКЛАМА:

Прямая речь адвоката Валентины Слободянюк: "ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам – ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная – поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах".

Опендатабот напоминает, что сейчас в Едином государственном реестре должников открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.

Читайте также: Штрафы, арест имущества и счетов: как и когда будут наказывать за нарушение воинского учета

Опять на ВВК? Когда "ограниченно годные" должны пройти медкомиссию и как на нее попасть

судмобилизацияавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Азербайджан получил доказательства, что его самолет сбила российская ракета – СМИ
Зеленский: Если не берете Украину в НАТО, то дайте ядерное оружие
Все новости...
суд
Суд арестовал подозреваемого в убийстве работника ТЦК на автозаправке
Суд отпустил мэра Ирпеня Маркушина под домашний арест
Семь лет тюрьмы за поездку к сыну-сироте? Из-за чего преследуют мэра Ирпеня
Последние новости
11:34
Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать национальным интересам США
11:15
В 2025 году поиск Google планируют превратить в ИИ-ассистента в 2025 году
11:12
Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT
11:05
МАГАТЭ отложило ротацию своей миссии на Запорожской АЭС
11:04
В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа, мать погибла
10:56
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
10:48
В бригадах ВСУ на фронте развернут роботизированные подразделения – Умеров
10:30
Почта США начала блокаду посылок из Китая и Гонконга
10:18
В США одобрили экспериментальную пересадку органов свиней для пациентов с почечной недостаточностью
10:05
Открытие украинских аэропортов: какой может заработать первым
Все новости...
Реклама:
Реклама: