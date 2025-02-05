Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета

В Украине суд впервые ограничил мужчину в праве управлять транспортным средством из-за нарушения правил воинского учета.

Источник: Опендатабот

Детали: Речь идет о жителе Ровенской области, который в соответствии со ст.22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был обязан уточнить свои учетные данные, но не сделал этого.

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Дословно из решения Кузнецовского городского суда Ровенской области от 22 января: "Иск удовлетворить. Применить к ЛИЦО_1 временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации, на срок до выполнения или отзыва требования о выполнении обязанностей ... военнообязанным ... Решение суда подлежит немедленному исполнению".

Детали: Отмечается, что в общем с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" нашли по меньшей мере 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета.

По данным аналитиков, сейчас в большинстве случаев суды возвращают дела обратно, в частности, из-за неуплаты ТЦК судебного сбора, но в 2025 году ситуация может измениться.

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Прямая речь адвоката Валентины Слободянюк: "ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам – ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная – поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах".

Опендатабот напоминает, что сейчас в Едином государственном реестре должников открыто более 25 тысяч производств за нарушение правил воинского учета.

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