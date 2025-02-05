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В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа и погибли

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 11:04
В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа и погибли
иллюстративное фото полиции Одесской области

Полицейские устанавливают обстоятельства падения с высоты матери с ребенком в Киевском районе Одессы.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Сообщение о падении людей из окна 16-го этажа жилого дома правоохранители получили утром 5 февраля.

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Сообщается, что, к сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенок госпитализирован. Их личности устанавливаются.

Обновлено: Позже полиция сообщила, что ребенок умер в больнице.

Дословно: "От полученных травм 37-ми летняя женщина погибла на месте, ее 9-ти летняя дочь скончалась в больнице.

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Сведения о событии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка) и по ч.1 ст.115 этого же кодекса - умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Тела женщины и ребенка будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти".

Одессачрезвычайное происшествиеполиция
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