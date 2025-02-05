Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT

Если президент США Дональд Трамп выполнит угрозу ввести новые тарифы против Евросоюза, то ЕС может ударить по Кремниевой долине ответными мерами через механизм, который в Брюсселе некоторые называют "базукой".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники издания Financial Times

Детали: Европейская комиссия стремится использовать свой так называемый "инструмент противодействия принуждению" (ACI) в потенциальном споре с Вашингтоном, сообщили два источника, знакомые с планами.

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Этот инструмент был разработан во время первого срока Трампа и впоследствии использовался как фактор сдерживания против Китая. Он позволяет исполнительной власти ЕС накладывать ограничения на торговлю услугами, если она определит, что страна использует тарифы на товары, чтобы заставить изменить политику.

Применение АСИ позволит ЕС нацелиться на американские крупные технологические предприятия (Big Tech).

Один из чиновников сказал, что "все варианты на столе", и указал на ACI как на самый жесткий ответ, который может быть принят без нарушения международного права.

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По словам чиновников, угроза Трампа использовать тарифы, чтобы заставить Данию передать Гренландию и надавить на ЕС, чтобы тот отказался от принудительных мер против американских технологических компаний, подпадает под условия применения этого инструмента.

Механизм ACI, который некоторые чиновники ЕС окрестили "базукой", когда он вступил в силу в 2023 году, позволяет Евросоюзу выбирать варианты реагирования из широкого спектра мер, таких как отмена защиты прав интеллектуальной собственности или их коммерческое использование.

Он также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ к рынку для банковских, страховых и других финансовых компаний.

Другой чиновник, впрочем, отметил, что ЕС хорошо справляется с тарифами на товары и он все еще может уклониться от расширения спора на новые сферы, включая услуги и права интеллектуальной собственности.

На прошлой неделе Трамп заявил, что "абсолютно точно" введет тарифы против ЕС, ссылаясь на действия Брюсселя против американских технологических компаний и его большой торговый дефицит в торговле товарами.

Он не предоставил подробностей о том, когда будут приняты эти меры и сможет ли блок договориться об отсрочке, как это сделали Канада и Мексика. Министры торговли ЕС встретились во вторник в Варшаве, чтобы обсудить его угрозы.

Предыстория:

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее подчеркнула, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

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