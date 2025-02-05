Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать нацинтересам США

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцСреда, 5 февраля 2025, 11:34
Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать нацинтересам США
Рубио. Иллюстративное фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио, который недавно стал исполняющим обязанности руководителя USAID, заявил, что международная помощь должна быть инструментом продвижения национальных интересов США, а не благотворительностью. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не планирует полного сворачивания поддержки, а лишь пересматривает выплаты, сокращая неэффективные программы и оставляя те, что "имеют смысл".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рубио во время брифинга в Коста-Рике

Детали: Рубио отметил, что США заморозили иностранную помощь, чтобы пересмотреть ее и сделать такой, которая "приносит пользу партнерам", а механизм предоставления исключений позволяет сохранить финансирование критически необходимых проектов в мире.

Реклама:

Он заверил, что продолжает поддерживать иностранную помощь.

"Но иностранная помощь – это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов США. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", – отметил госсекретарь.

По его словам, до заморозки администрация Трампа не могла ничего узнать о некоторых из программ, а USAID "отказывались что-то рассказывать".

РЕКЛАМА:

"Мы не скажем вам, на что идут деньги, для кого они предназначены, у кого они есть, какой подрядчик – в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к адресату. Это не мои цифры. Это цифры USAID", – сказал он.

По словам Рубио, в некоторых случаях у USAID 10-12-13%, а "может и меньше", денег фактически доходили до получателя, а остальное уходило на накладные расходы и бюрократию.

"Это не мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Итак, мы не собираемся отказываться от международной помощи. Мы собираемся осуществлять международную помощь, которая имеет смысл. У нас будет международная помощь, которая работает", – заверил он.

Что предшествовало:

СШАТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВзрыв возле ТЦК в Павлограде: правоохранители задержали 3 подрывников
В Одессе женщина с ребенком упали с 16-го этажа, мать погибла
Водителя впервые лишили прав за нарушение правил воинского учета
Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если его убьют
Трамп уверяет, что США ведут "очень конструктивные переговоры" по Украине
Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль" сектор Газа
Все новости...
США
Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск
Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT
Трамп о предстоящем разговоре с Си о тарифах: "Я никуда не спешу"
Последние новости
12:12
В Кремле подтвердили контакты с командой Трампа, заявив об их интенсификации
12:09
Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск
12:04
Силы обороны попали по российскому нефтеперерабатывающему предприятию и ЗРК "Бук" – Генштаб
12:00
Администрация Трампа рассматривает возможность внесения Shein и Temu в список принудительного труда
11:55
РФ атаковала дронами полицейских во время эвакуации пострадавших в Херсонской области
11:48
Цены на нефть отреагировали на торговую войну между США и Китаем
11:45
фотоВзрыв возле ТЦК в Павлограде: правоохранители задержали 3 подрывников
11:34
Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать нацинтересам США
11:15
В 2025 году поиск Google планируют превратить в ИИ-ассистента в 2025 году
11:12
Потенциальная торговая война США и ЕС: Брюссель может ударить "базукой" по Кремниевой долине – FT
Все новости...
Реклама:
Реклама: