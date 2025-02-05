Это не благотворительность: Рубио считает, что международная помощь USAID должна соответствовать нацинтересам США
Государственный секретарь США Марко Рубио, который недавно стал исполняющим обязанности руководителя USAID, заявил, что международная помощь должна быть инструментом продвижения национальных интересов США, а не благотворительностью. Он подчеркнул, что администрация Дональда Трампа не планирует полного сворачивания поддержки, а лишь пересматривает выплаты, сокращая неэффективные программы и оставляя те, что "имеют смысл".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Рубио во время брифинга в Коста-Рике
Детали: Рубио отметил, что США заморозили иностранную помощь, чтобы пересмотреть ее и сделать такой, которая "приносит пользу партнерам", а механизм предоставления исключений позволяет сохранить финансирование критически необходимых проектов в мире.
Он заверил, что продолжает поддерживать иностранную помощь.
"Но иностранная помощь – это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов США. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", – отметил госсекретарь.
По его словам, до заморозки администрация Трампа не могла ничего узнать о некоторых из программ, а USAID "отказывались что-то рассказывать".
"Мы не скажем вам, на что идут деньги, для кого они предназначены, у кого они есть, какой подрядчик – в некоторых случаях они проходят через четырех разных подрядчиков, прежде чем попадают к адресату. Это не мои цифры. Это цифры USAID", – сказал он.
По словам Рубио, в некоторых случаях у USAID 10-12-13%, а "может и меньше", денег фактически доходили до получателя, а остальное уходило на накладные расходы и бюрократию.
"Это не мои деньги. Это деньги налогоплательщиков. Итак, мы не собираемся отказываться от международной помощи. Мы собираемся осуществлять международную помощь, которая имеет смысл. У нас будет международная помощь, которая работает", – заверил он.
Что предшествовало:
- В администрации Трампа Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения. Сотрудникам агентства в понедельник, 3 февраля, приказали оставаться дома.
- Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.