Взрыв возле ТЦК в Павлограде: правоохранители задержали 3 подрывников

СБУ и Нацполиция в течение суток задержали трех завербованных РФ мужчин, которые устроили взрыв возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.

Источник: пресс-службы СБУ, ОГП

Дословно: "По данным следствия, житель г. Павлоград, выполняя задание и инструкции представителя спецслужб РФ, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в определенном месте. Через некоторое время в город приехали двое одесситов, которых также завербовали спецслужбы РФ. Они забрали это взрывное устройство и переместили его в здание Павлоградского РТЦК и СП. Там подозреваемые привели взрывчатку в действие. Во время теракта они фиксировали все на видео для того, чтобы отчитаться перед своими кураторами".

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Детали: Сообщается, что завербованные РФ злоумышленники - мужчины в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легкие" заработки на телеграмм-каналах.

Также установлено, что подозреваемые готовились к совершению террористического акта в другом месте.

Правоохранители задержали подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Что предшествовало: Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, тогда сообщалось о раненом военнослужащем.

Предыстория: