Взрыв возле ТЦК в Павлограде: правоохранители задержали 3 подрывников
СБУ и Нацполиция в течение суток задержали трех завербованных РФ мужчин, которые устроили взрыв возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего осколочное ранение получил 24-летний военнослужащий.
Источник: пресс-службы СБУ, ОГП
Дословно: "По данным следствия, житель г. Павлоград, выполняя задание и инструкции представителя спецслужб РФ, изготовил самодельное взрывное устройство и оставил его в определенном месте. Через некоторое время в город приехали двое одесситов, которых также завербовали спецслужбы РФ. Они забрали это взрывное устройство и переместили его в здание Павлоградского РТЦК и СП. Там подозреваемые привели взрывчатку в действие. Во время теракта они фиксировали все на видео для того, чтобы отчитаться перед своими кураторами".
Детали: Сообщается, что завербованные РФ злоумышленники - мужчины в возрасте 21 и 22 года, которые искали "легкие" заработки на телеграмм-каналах.
Также установлено, что подозреваемые готовились к совершению террористического акта в другом месте.
Правоохранители задержали подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Что предшествовало: Вечером 2 февраля возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв, тогда сообщалось о раненом военнослужащем.
Предыстория:
- 1 февраля в здании Ровенского областного ТЦК и СП днем произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, 6 получили ранения.
- 1 февраля на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил военнослужащего Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных. Позже в полиции сообщили о задержании обоих фигурантов по "горячим следам".
- Возле здания районного ТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв, ранен мужчина - по предварительным данным, военнослужащий.
- Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных ТЦК, по его словам, это красная линия, которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц.
- Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил о недопустимости насилия в отношении военнослужащих ТЦК и рассчитывает на расследование преступлений и наказание виновных.