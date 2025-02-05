РФ атаковала дронами полицейских во время эвакуации пострадавших в Херсонской области
Среда, 5 февраля 2025, 11:55
В пригороде Херсона, в Антоновке, 5 февраля утром во время очередной атаки российских беспилотников ранение получили трое полицейских, которые эвакуировали пострадавших.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "Во время эвакуации пострадавших сотрудниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате трое правоохранителей получили ранения".
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Детали: По информации прокуратуры, россияне 5 февраля снова атаковали Антоновку в Херсонской области ударными БПЛА. В результате сброса взрывчатки ранение получили четверо гражданских – 48-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 47, 48 и 54 лет. Позже дроны нанесли повторный удар по правоохранителям, которые спасали пострадавших.
Напоминаем:
- 5 февраля россияне атаковали дронами Херсон, в результате чего травмы получили 4 человека.