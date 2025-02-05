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Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловСреда, 5 февраля 2025, 12:09
Сотрудников USAID по всему миру отправят в административный отпуск
Фото: Getty Images

Сотрудники USAID по всему миру будут отправлены в административный отпуск с пятницы, 7 февраля. Исключением станет определенный персонал, который ответственен за выполнение "критически важных для миссии функций", а также основное руководство и специально определенные программы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт USAID

Детали: Как сообщили в агентстве, 7 февраля 2025 года, в 23.59 по восточноевропейскому времени весь наемный персонал USAID уйдет в административный отпуск по всему миру.

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Основной персонал, который, как ожидается, продолжит работу, будет проинформирован руководством агентства до 15.00 четверга, 6 февраля.

Для персонала USAID, который сейчас работает за пределами США, агентство, в координации с миссиями и Государственным департаментом, сейчас готовит план, в соответствии со всеми применимыми требованиями и законами, согласно которому агентство организует и оплатит обратный проезд в США в течение 30 дней, а также обеспечит расторжение контрактов PSC и ISC, которые не будут признаны основными.

Агентство будет рассматривать отдельные исключения и продление срока возвращения на основании личных или семейных обстоятельств, соображений мобильности или безопасности либо по другим причинам.

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Например, агентство будет рассматривать исключения на основе сроков школьного семестра иждивенцев, личных или семейных медицинских потребностей, беременности и других причин.

Предыстория:

  • В администрации американского президента Дональда Трампа Илон Маск возглавляет усилия, направленные на закрытие USAID, выдвигая в его адрес все более жесткие обвинения. Сотрудникам агентства в понедельник, 3 февраля, приказали оставаться дома.
  • Тем временем исполняющим обязанности руководителя USAID стал государственный секретарь США Марко Рубио.
  • 4 февраля Рубио заявил, что иностранная помощь должна продвигать интересы США, а не быть благотворительностью, и заверил, что в администрации Трампа не собираются прекращать всю международную помощь.
  • По его словам, до заморозки администрация Трампа не могла ничего узнать о некоторых из программ, а USAID "отказывались что-то рассказывать".

СШАТрамп
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