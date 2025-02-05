Авиакатастрофа возле Вашингтона: из реки достали тела всех 67 погибших, одно еще идентифицируют

Из реки Потомак достали тела всех 67 жертв авиакатастрофы самолета American Airlines и военного вертолета возле Вашингтона.

Источник: NBC News

Детали: Сообщается, что поисково-спасательные работы после катастрофы, произошедшей в прошлую среду, завершились, 66 человек были идентифицированы, говорится в заявлении вашингтонских властей, опубликованном 4 февраля. Офис главного судмедэксперта все еще работает над идентификацией последней жертвы.

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Власти приступят к очистке реки Потомак от обломков.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследует причину катастрофы, произошедшей вечером 29 января, когда самолет American Airlines рейса 5342, летевший из Вичиты, штат Канзас, столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk за пределами Национального аэропорта Рейгана в Арлингтоне.

NTSB сообщила, что данные, полученные диспетчерами управления воздушным движением, свидетельствуют, что вертолет Black Hawk был выше 200 футов, чем это предусмотрено правилами Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вблизи этого аэропорта.

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В сообщении отмечается, что необходимо провести дополнительную работу для проверки данных по вертолету. Последняя известная высота пассажирского самолета была зафиксирована на отметке 375 футов, согласно данным веб-сайта FlightAware, отслеживающего полеты самолетов.

На прошлой неделе NTSB сообщило, что из самолета были изъяты бортовые самописцы, черные ящики находятся в лаборатории на экспертизе. Ожидается, что все данные с устройств самолета, а также с черных ящиков вертолета будут восстановлены.

Небо в ночь катастрофы было чистым, поэтому не похоже, что погода сыграла значительную роль.

Только один авиадиспетчер находился на диспетчерской вышке в ночь катастрофы, сообщил NBC News источник, знакомый с внутренним предварительным отчетом Федерального управления гражданской авиации. Этот диспетчер управлял как вертолетами, так и самолетами.

Обычно на диспетчерской башне есть отдельный диспетчер, который занимается исключительно движением вертолетов, хотя стандарты безопасности FAA допускают совмещение должностей.

Как известно, на борту коммерческого рейса American Airlines находились 64 человека, в том числе много молодых спортсменов, которые возвращались с соревнований по фигурному катанию, а также трое военнослужащих в вертолете.

28 человек на борту самолета были связаны с фигурным катанием, включая тренеров, спортсменов и их родственников, говорится в заявлении Американской федерации фигурного катания на коньках.