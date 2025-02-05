Пентагон разрабатывает планы и определяет время вывода всех американских войск из Сирии – СМИ

Вещатель NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников в сфере обороны сообщил, что Министерство обороны США разрабатывает планы вывода всех американских войск из Сирии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Источники сообщили, что президент Дональд Трамп и приближенные к нему должностные лица недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии, что заставило Пентагон начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней.

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Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц провел в пятницу в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе, штат Флорида, встречу с высшим американским военным руководством и получил брифинги по Ближнему Востоку, сообщили представители американского оборонного ведомства.

Представитель Белого дома заявил, что потенциальное сокращение сил США в Сирии не было темой брифинга или целью визита Волца.

В прошлый четверг на мероприятии для СМИ в Овальном кабинете репортер спросил Трампа о сообщениях, что он проинформировал израильское правительство о выводе американских войск из Сирии.

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"Я не знаю, кто это сказал. Я имею в виду, что я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы не собираемся, мы не вовлечены в Сирию", – ответил Трамп.

"Сирия – это их собственный беспорядок. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы были втянуты в каждую", – добавил он.

В конце 2019 года Трамп приказал министру обороны Джеймсу Мэттису вывести все американские войска из Сирии. Мэттис выступил против этого плана и в конце концов подал в отставку в знак протеста.

Трамп вывел большую часть американских войск, но впоследствии вернул их обратно. С тех пор американское присутствие в Сирии продолжается.

В декабре Пентагон объявил, что в Сирии развернуто около двух тысяч военных, что более чем вдвое превышает количество, о котором военные говорили в течение многих лет, – около 900.

Представитель Пентагона тогда назвал дополнительные 1100 военнослужащих "временными ротационными силами", которые находятся там от 30 до 90 дней, тогда как 900 были "основными" войсками, развернутыми там на срок около одного года.

Пентагон заявляет, что военная миссия в Сирии имеет целью ослабить террористическую группировку "Исламское государство" и поддержать местных партнеров, действующих там. К ним относятся Сирийские демократические силы, возглавляемая курдами коалиция ополченцев и повстанческих групп.

Представители оборонного ведомства предупреждают, что вывод американских войск из Сирии оставляет Сирийские демократические силы и угрожает безопасности более двух десятков тюрем и лагерей для беженцев, в которых находится более 50 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч боевиков ИГИЛ.

Сирийские демократические силы охраняют объекты, в которых содержатся мужчины, женщины и дети, но они полагаются на поддержку и финансирование со стороны США и союзников, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии.

Без американских войск для поддержки военных операций и операций по содержанию под стражей Сирийские демократические силы могли бы отдать приоритет наступательным операциям и оставить тюрьмы и лагеря, освободив тысячи боевиков ИГИЛ.

Что предшествовало: