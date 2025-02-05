Deep State: Количество штурмовых атак россиян падает седьмой день подряд

По данным мониторингового проекта Deep State, который ссылается на Генштаб ВСУ, российские войска уже семь дней подряд уменьшают интенсивность штурмовых атак. Только за вчера зафиксировано 80 атак, тогда как на пике в декабре эта цифра достигала 292.

Источник: Deep State

Дословно: Согласно данным, которые публикует ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак. Например, за вчера было 80, для сравнения на пике в декабре было 292 атаки".

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ИНФОГРАФИКА: DEEP STATE

Детали: Отмечается, что в разрезе месяцев ситуация следующая:

Ноябрь – 5205 атак (в среднем 173,5 в сутки);

Декабрь – 6247 атак (201,5 в сутки);

Январь – 5087 атак (164 в сутки);

Первые 4 дня февраля – 381 атака (95 в сутки).

Что предшествовало: