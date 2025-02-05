Deep State: Количество штурмовых атак россиян падает седьмой день подряд
Среда, 5 февраля 2025, 13:54
По данным мониторингового проекта Deep State, который ссылается на Генштаб ВСУ, российские войска уже семь дней подряд уменьшают интенсивность штурмовых атак. Только за вчера зафиксировано 80 атак, тогда как на пике в декабре эта цифра достигала 292.
Источник: Deep State
Дословно: Согласно данным, которые публикует ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак. Например, за вчера было 80, для сравнения на пике в декабре было 292 атаки".
Реклама:
Детали: Отмечается, что в разрезе месяцев ситуация следующая:
- Ноябрь – 5205 атак (в среднем 173,5 в сутки);
- Декабрь – 6247 атак (201,5 в сутки);
- Январь – 5087 атак (164 в сутки);
- Первые 4 дня февраля – 381 атака (95 в сутки).
Что предшествовало:
- 5 февраля Генеральный штаб сообщил, что за прошедшие сутки на фронте состоялось 85 боевых столкновений. Чаще всего армия РФ атаковала Покровское, Купянское и Торецкое направления.