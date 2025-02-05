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Тищенко впервые появился на судебном заседании по своему делу в Днепре

Украинская правдаСреда, 5 февраля 2025, 14:15
Тищенко впервые появился на судебном заседании по своему делу в Днепре
Фото: "Суспильне Днепр"

В Днепре 5 февраля продолжился суд по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Мазохи. Тищенко впервые лично появился на заседании.

Источник: "Суспільне Дніпро"

Прямая речь: "На суде также присутствует еще один обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко".

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Детали: Как сообщили корреспонденты, 5 февраля суд должен перейти к рассмотрению обвинительного акта. На подготовительном заседании 27 января нардепу изменили меру пресечения – ему назначили два месяца круглосуточного домашнего ареста.

По информации "Суспільного", потерпевший Мазоха требует от Тищенко и бывшего полицейского Писаренко 35 миллионов гривен в качестве компенсации морального ущерба. Эти деньги он планирует передать на поддержку Сил обороны.

Предыстория:

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  • В Днепре 20 июня 2024 года группа неизвестных напала на бывшего бойца спецподразделения Kraken, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым у Мазохи произошел конфликт.
  • Правоохранители 25 июня сообщили о подозрении Тищенко в связи с событиями в Днепре.
    Печерский районный суд Киева 25 июня избрал для него меру пресечения – круглосуточный домашний арест, ношение электронного браслета и сдачу загранпаспортов.
  • После заседания разгорелся скандал, так как Тищенко после назначения меры пресечения заметили в пятизвездочном отеле Киева.
  • 12 ноября 2024 года Киевский апелляционный суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
  • 23 декабря Тищенко, ссылаясь на проблемы с сердцем, не явился на судебное заседание. Суд не продлил ему меру пресечения.
  • 8 января Николай Тищенко появился на заседании Верховной Рады.

судДнепрТищенко
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