Тищенко впервые появился на судебном заседании по своему делу в Днепре

В Днепре 5 февраля продолжился суд по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Мазохи. Тищенко впервые лично появился на заседании.

Источник: "Суспільне Дніпро"

Прямая речь: "На суде также присутствует еще один обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко".

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Детали: Как сообщили корреспонденты, 5 февраля суд должен перейти к рассмотрению обвинительного акта. На подготовительном заседании 27 января нардепу изменили меру пресечения – ему назначили два месяца круглосуточного домашнего ареста.

По информации "Суспільного", потерпевший Мазоха требует от Тищенко и бывшего полицейского Писаренко 35 миллионов гривен в качестве компенсации морального ущерба. Эти деньги он планирует передать на поддержку Сил обороны.

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