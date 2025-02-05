Тищенко впервые появился на судебном заседании по своему делу в Днепре
Среда, 5 февраля 2025, 14:15
В Днепре 5 февраля продолжился суд по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Мазохи. Тищенко впервые лично появился на заседании.
Источник: "Суспільне Дніпро"
Прямая речь: "На суде также присутствует еще один обвиняемый – бывший полицейский Богдан Писаренко".
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Детали: Как сообщили корреспонденты, 5 февраля суд должен перейти к рассмотрению обвинительного акта. На подготовительном заседании 27 января нардепу изменили меру пресечения – ему назначили два месяца круглосуточного домашнего ареста.
По информации "Суспільного", потерпевший Мазоха требует от Тищенко и бывшего полицейского Писаренко 35 миллионов гривен в качестве компенсации морального ущерба. Эти деньги он планирует передать на поддержку Сил обороны.
Предыстория:
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Печерский районный суд Киева 25 июня избрал для него меру пресечения – круглосуточный домашний арест, ношение электронного браслета и сдачу загранпаспортов.
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