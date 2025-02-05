В 2025 году российские ДРГ дважды пытались пересечь границу Украины – ГПСУ

С начала 2025 года пограничники предотвратили две попытки российских диверсионно-разведывательных групп зайти на территорию Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко во время брифинга в "Укринформе" 5 февраля

Прямая речь: "На данных момент эти случаи (попытки ДРГ зайти на территорию Украины - ред.) фиксировались в Сумской и Харьковской областях. На Черниговщине таких попыток в этом году не наблюдалось, но угроза там остается. Фактически по этому году я могу говорить о двух попытках, которые отмечались по линии границы с Россией на тех отрезках, где несут службу пограничники".

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Детали: По словам Демченко, сейчас активность вражеских ДРГ не является такой высокой, как была в начале полномасштабного вторжения, а также в течение 2023-2024 годов, однако враг не оставляет попыток пересечь границу.