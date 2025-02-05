Нардепу Бондареву избрали меру пресечения по делу о незаконной переправке знакомых за границу

Нардеп Бондарев во время избрания меры пресечения в Печерском райсуде Киева 5 февраля 2025 года. фото: Суспільне Новини/Влада Колодий

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Константину Бондареву, которого подозревают в организации незаконной переправки знакомых через границу под видом "водителей".

Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала суда

Детали: Как сообщает "Суспільне", суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании Бондарева под стражей на 60 дней с возможностью залога в 100 миллионов гривен.

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Отмечается, что перед рассмотрением дела суд объявил перерыв по просьбе адвокатов, которые заявили о необходимости ознакомления с материалами.

Прокурор Александр Ганилов заявил, что во время обыска у нардепа изъяли оружие. Бондарев в комментарии Общественному объяснил, что получил его в начале полномасштабного вторжения и имеет соответствующий документ.

Нардеп отрицает, что помогал знакомым пересекать границу после начала полномасштабного вторжения и считает дело политическим преследованием.

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Прямая речь Бондарев: "Это безответственная ложь, то есть никто никуда не пересекал границу, я не создавал никаких условий. Хотелось бы увидеть действительно документы и уже серьезно поработать с этим. Я точно не имел никаких намерений кого-то переправлять. И то, что прокуроры говорят, что якобы я создавал условия, что 23 человека за три года пересекали границу. Вы что шутите, что ли? То есть это народный депутат занимается таким? Ну, возможно, они по себе меряют".

Детали: Впрочем, прокурор заявил, что народный депутат неоднократно прибегал к служебным подлогам и способствовал незаконному пересечению границы.

По словам Александра Ганилова, следствие зафиксировало пять случаев выезда лиц по поддельным документам. Среди тех, кто покидал страну вместе с нардепом, были владелец торгового центра, руководитель строительной компании и заслуженный тренер.

Прямая речь Ганилов: "Основание для выезда не понятно. Люди с согласия народного депутата вместе с ним выезжали под видом водителей, но они не были водителями".

Детали: Отмечается, что обвинение настаивало на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

В то же время адвокат подозреваемого отметил, что обвинения не имеют достаточного обоснования, а сумма залога должна соответствовать финансовым возможностям его клиента.

В поддержку Бондарева выступил его однопартиец Сергей Власенко, который подписал заявление о взятии нардепа на поруки.

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