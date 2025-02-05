Нардепу Бондареву избрали меру пресечения по делу о незаконной переправке знакомых за границу
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства народному депутату Константину Бондареву, которого подозревают в организации незаконной переправки знакомых через границу под видом "водителей".
Источник: корреспондентка "Суспільного" из зала суда
Детали: Как сообщает "Суспільне", суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании Бондарева под стражей на 60 дней с возможностью залога в 100 миллионов гривен.
Отмечается, что перед рассмотрением дела суд объявил перерыв по просьбе адвокатов, которые заявили о необходимости ознакомления с материалами.
Прокурор Александр Ганилов заявил, что во время обыска у нардепа изъяли оружие. Бондарев в комментарии Общественному объяснил, что получил его в начале полномасштабного вторжения и имеет соответствующий документ.
Нардеп отрицает, что помогал знакомым пересекать границу после начала полномасштабного вторжения и считает дело политическим преследованием.
Прямая речь Бондарев: "Это безответственная ложь, то есть никто никуда не пересекал границу, я не создавал никаких условий. Хотелось бы увидеть действительно документы и уже серьезно поработать с этим. Я точно не имел никаких намерений кого-то переправлять. И то, что прокуроры говорят, что якобы я создавал условия, что 23 человека за три года пересекали границу. Вы что шутите, что ли? То есть это народный депутат занимается таким? Ну, возможно, они по себе меряют".
Детали: Впрочем, прокурор заявил, что народный депутат неоднократно прибегал к служебным подлогам и способствовал незаконному пересечению границы.
По словам Александра Ганилова, следствие зафиксировало пять случаев выезда лиц по поддельным документам. Среди тех, кто покидал страну вместе с нардепом, были владелец торгового центра, руководитель строительной компании и заслуженный тренер.
Прямая речь Ганилов: "Основание для выезда не понятно. Люди с согласия народного депутата вместе с ним выезжали под видом водителей, но они не были водителями".
Детали: Отмечается, что обвинение настаивало на мере пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.
В то же время адвокат подозреваемого отметил, что обвинения не имеют достаточного обоснования, а сумма залога должна соответствовать финансовым возможностям его клиента.
В поддержку Бондарева выступил его однопартиец Сергей Власенко, который подписал заявление о взятии нардепа на поруки.
Что предшествовало:
- 18 января Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге народному депутату Константину Бондареву.
- По данным следствия, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.
- Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.
- При этом, иногда для заграничных поездок ему требовалось одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину, отмечает ГБР.