Разведка Британии: Для РФ январь стал вторым худшим месяцем потерь после декабря 2024 года
Британская разведка сообщила, что январь 2025 года стал вторым по уровню потерь среди личного состава российской армии после декабря. Отмечается, что оккупанты ежедневно теряют более 1000 военных.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 5 февраля
Детали: Разведка Британии по цифрам, которые приводит Генштаб ВСУ, констатировала, что январь 2025 года стал для россиян вторым худшим месяцем потерь личного состава (48 240 убитыми и ранеными), почти сравнявшись с рекордными показателями декабря 2024 года (48 640 убитыми и ранеными).
В среднем за день россияне теряли 1556 человек, если считать по статистике, приведенной Генштабом ВСУ (в декабре – 1570).
На данный момент потери российских военных с начала года вероятно превысили 50 тысяч человек, а с начала полномасштабной войны – 837 тысяч.
"Средние потери россиян в феврале 2025 года вероятно и дальше будут составлять более 1000 человек в день, отражая высокие темпы операций и наступательных действий РФ", – отмечают в обзоре.
Что предшествовало:
- В одном из предыдущих обзоров британская разведка проанализировала практику использования Россией "калеч-полков".
- Тем временем норвежские спецслужбы предупреждают о возможных российских диверсиях в 2025 году.