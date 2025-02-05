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Разведка Британии: Для РФ январь стал вторым худшим месяцем потерь после декабря 2024 года

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 5 февраля 2025, 16:01
Разведка Британии: Для РФ январь стал вторым худшим месяцем потерь после декабря 2024 года
Иллюстративное фото: Getty Images

Британская разведка сообщила, что январь 2025 года стал вторым по уровню потерь среди личного состава российской армии после декабря. Отмечается, что оккупанты ежедневно теряют более 1000 военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 5 февраля

Детали: Разведка Британии по цифрам, которые приводит Генштаб ВСУ, констатировала, что январь 2025 года стал для россиян вторым худшим месяцем потерь личного состава (48 240 убитыми и ранеными), почти сравнявшись с рекордными показателями декабря 2024 года (48 640 убитыми и ранеными).

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В среднем за день россияне теряли 1556 человек, если считать по статистике, приведенной Генштабом ВСУ (в декабре – 1570).

На данный момент потери российских военных с начала года вероятно превысили 50 тысяч человек, а с начала полномасштабной войны – 837 тысяч.

"Средние потери россиян в феврале 2025 года вероятно и дальше будут составлять более 1000 человек в день, отражая высокие темпы операций и наступательных действий РФ", – отмечают в обзоре.

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Что предшествовало:

разведкаВеликобританияРосcия
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