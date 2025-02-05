Удар РФ по Изюму: количество жертв возросло до 6, в больнице умер пострадавший

Количество погибших из-за российского ракетного удара по административному зданию в Изюме на Харьковщине 4 февраля увеличилось до 6. В больнице скончался пострадавший мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "В больнице умер 61-летний мужчина, который после вражеской атаки был госпитализирован в тяжелом состоянии".

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Детали: Отмечается, что количество погибших в результате удара возросло до шести человек. Еще 56 человек, в том числе трое детей, получили ранения или получили острую стрессовую реакцию.

По предварительным данным, баллистическая ракета "Искандер-М", которая 4 февраля попала в центр Изюма, была запущена с военного полигона в Ростовской области РФ.

Правоохранители устанавливают лиц из высшего военно-политического руководства, которые отдали приказ о ракетном ударе, а также непосредственных исполнителей этого преступления. Следственные действия продолжаются.

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