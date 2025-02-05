Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На сайте ЦИК восстановили доступ к информации о результатах выборов – "ЧЕСНО"

Алена МазуренкоСреда, 5 февраля 2025, 18:00
На сайте ЦИК восстановили доступ к информации о результатах выборов – ЧЕСНО

На сайте Центральной избирательной комиссии в январе 2025 года возобновили доступ к информации о выборах, которая с начала полномасштабного вторжения была закрыта из соображений безопасности.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: В частности, речь идет об информации об избранных депутатах, составах избирательных комиссий, президентах Украины за разные годы и результатах местных выборов.

Реклама:

Сообщается, что до восстановления данные о баллотировании можно было просмотреть только в случае их архивирования. Кроме того, не все страницы хранили в Web-архиве.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что сейчас доступ к веб-сайту ЦИК восстановили в полном объеме.

 

В начале полномасштабного вторжения председатель ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей чтобы обезопасить персональные данные избирателей. Сейчас восстановление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Дубовика: "ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей - упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес".

виборыЦИКвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: На следующем "Рамштайне" в феврале будут председательствовать не США
фото, дополненоУкраина вернула из российского плена 150 защитников
Взрыв прогремел возле ТЦК в Каменце-Подольском: СМИ сообщают о жертве
Пентагон разрабатывает планы и определяет время вывода всех американских войск из Сирии – СМИ
СБУ выяснила обстоятельства взрыва в ТЦК Ровно: россияне дистанционно подорвали террориста
Силы обороны попали по российскому нефтеперерабатывающему предприятию и ЗРК "Бук" – Генштаб
Все новости...
виборы
Зеленский: Выборы состоятся после отмены военного положения
Маркарова говорит, что команда Трампа не обсуждала с Украиной вопрос выборов
В Тбилиси – более 30 задержаний, одного из лидеров грузинской оппозиции отпустили
Последние новости
19:38
Чмут, Грищук, Сененко: МОН утвердило состав наблюдательного совета Киевского авиационного института
19:32
В полиции предостерегли искателей "легких денег": Спецслужбы РФ не платят за теракты, а исполнителей ликвидируют
19:15
Доходы бюджета РФ от продажи нефти в январе упали до годового минимума
19:14
фотоВойска РФ атаковали Одесскую область ракетой, есть погибший
19:00
видео"Дома!": Коордштаб и Зеленский показали встречу защитников из российского плена
19:00
Bloomberg: Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе
18:50
Летние и зимние ботинки: Минобороны закупило обувь для военных на 3 миллиарда
18:36
Италия о скандальной охоте сына Трампа в заповеднике: Имел соответствующее разрешение
18:35
Крупнейший в мире автопроизводитель стремится удвоить продажи в Китае построив новый завод
18:35
ВАКС передал государству активы экс-охранника Януковича
Все новости...
Реклама:
Реклама: