На сайте ЦИК восстановили доступ к информации о результатах выборов – "ЧЕСНО"

На сайте Центральной избирательной комиссии в январе 2025 года возобновили доступ к информации о выборах, которая с начала полномасштабного вторжения была закрыта из соображений безопасности.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: В частности, речь идет об информации об избранных депутатах, составах избирательных комиссий, президентах Украины за разные годы и результатах местных выборов.

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Сообщается, что до восстановления данные о баллотировании можно было просмотреть только в случае их архивирования. Кроме того, не все страницы хранили в Web-архиве.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик отметил, что сейчас доступ к веб-сайту ЦИК восстановили в полном объеме.

В начале полномасштабного вторжения председатель ЦИК закрыла доступ к Государственному реестру избирателей чтобы обезопасить персональные данные избирателей. Сейчас восстановление работы Государственного реестра избирателей проходит в несколько этапов. Уже работает система периодического обновления данных об избирателях.

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Прямая речь Дубовика: "ЦИК завершает очередной этап по восстановлению работы Государственного реестра избирателей - упорядочение информации об избирательных участках, действующих на постоянной основе. Когда мы получим разрешение от киберспециалистов на открытие третьей компоненты реестра, избиратели смогут проверить свой избирательный адрес".