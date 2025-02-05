Зеленский: Путин попытается сделать все, чтобы втянуть в войну Беларусь

Хозяин Кремля Владимир Путин будет пытаться делать все, чтобы втянуть людей и войска Беларуси в войну, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в среду, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Вы увидите, весной, летом или осенью, он будет размещать силы на территории Беларуси...

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Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае, он таким образом затянет Беларусь в войну. Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет".

Детали: По словам президента, Путин будет думать также о том, как спровоцировать и другие страны.

"Может быть Польша следующей, или балтийские страны. И это не просто, знаете, какая-то риторика очередная... Многие европейцы, может и Соединенные Штаты, будут говорить, что это запугивание Польши, Литвы и других балтийских наших партнеров", - отметил Зеленский.