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ВАКС передал государству активы экс-охранника Януковича

Валентина РоманенкоСреда, 5 февраля 2025, 18:35
ВАКС передал государству активы экс-охранника Януковича
иллюстрация Минюста

Высший антикоррупционный суд 5 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции к Вячеславу Заневскому о применении взыскания активов в доход государства.

Источник: Минюст в соцсетях

Детали: В доход государства взысканы такие активы Заневского: 100% уставного капитала ООО "АМСТЕЛ-СКИ", 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности, 12 земельных участков, 2 квартиры, 4 парковочных места, транспортное средство, 10 единиц оружия, денежные средства, в размере эквивалентном более чем 300 000 грн.

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Заневский Вячеслав Евгеньевич - офицер российской армии, экс-руководитель охраны Виктора Януковича, владелец 100% корпоративных прав ООО "АМСТЕЛ-СКИ", которым осуществляется управление гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

После начала полномасштабного вторжения Заневский организовал охрану при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях, которые имеют стратегическое значение для РФ, в частности, при строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги из Ростова-на-Дону во временно оккупированный Крым.

Кроме того, Заневский непосредственно помогал российской армии искать военнослужащих ВСУ, участников АТО и других патриотически настроенных граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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Отмечается, что указанное судебное решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства.

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