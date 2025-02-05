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Италия о скандальной охоте сына Трампа в заповеднике: Имел соответствующее разрешение

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 5 февраля 2025, 18:36
Италия о скандальной охоте сына Трампа в заповеднике: Имел соответствующее разрешение
фото: getty images

На фоне волны возмущения по поводу охоты Дональда Трампа-младшего на уток в заповедной зоне итальянские власти заявили, что тот имел на это соответствующее разрешение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Corriere del Veneto

Детали: Член городского совета Венеции по вопросам охоты и рыболовства Кристиано Кораццари заявил, что Трампу-младшему "выдали разрешение" на охоту в Венецианской лагуне.

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По его словам, якобы еще в ноябре 2024 года, когда сына президента США вместе с шестью другими иностранцами пригласили на охоту в Венецию, был зарегистрирован запрос на получение разрешения.

Процедура, предусматривающая предоставление ряда документов – от разрешения на охотничью деятельность на родине до итальянского перевода страхового полиса, – "была соблюдена", говорится в материале.

Накануне в Италии вызвало резонанс видео с участием сына президента США: местные политики и зоозащитники заявили, что он, вероятно, застрелил находящуюся под охраной рыжую утку.

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Власти Венеции обратились в полицию с просьбой расследовать это дело: "Был сделан официальный запрос по этому поводу, а сегодня утром была отправлена нота с просьбой разобраться в этом деле".

Правительство Италии пока не комментировало ситуацию, хотя министр окружающей среды Джилберто Пичетто Фратин сказал, что "ничего об этом не знает" и ожидает отчета.

Напомним, недавно Дональд Трамп-младший посетил Гренландию – остров, статус которого в очередной раз стал предметом споров между Вашингтоном и Копенгагеном. Трамп прокомментировал поездку сына на Гренландию новыми заявлениями, что хочет присоединить остров.

ТрампИталия
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