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В результате российского авиаудара по Дружковке погибли два человека

Среда, 5 февраля 2025, 20:08
В результате российского авиаудара по Дружковке погибли два человека
фото: ГСЧС

В ночь на 5 февраля Россия нанесла авиационный удар по Дружковке Донецкой области, в результате чего был разрушен жилой дом и погибли два человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Утром ГСЧС сообщила о гибели одного человека и ранении еще двух. Но в течение дня во время разбора завалов дома спасатели обнаружили фрагменты еще одного тела.

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фото: ГСЧС

Также ударом были повреждены 7 жилых домов, магазин и несколько транспортных средств.

От попадания на территории местного предприятия вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

Сейчас работы по разбору завалов завершены, всего убрано 12 тонн строительных конструкций.

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