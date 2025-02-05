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Сырский: В 2024 году Силы обороны поразили больше артсистем РФ, чем за предыдущие два года

Татьяна ОлейникСреда, 5 февраля 2025, 20:28
Сырский: В 2024 году Силы обороны поразили больше артсистем РФ, чем за предыдущие два года
Скриншот из видео с Telegram-канала Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что за 2024 год Силы обороны поразили 13 тысяч артиллерийских систем противника.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Одной из приоритетных задач оборонительной операции является уничтожение вражеской артиллерии. Только за 2024 год было поражено 13 тысяч артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения.

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Детали: В целом же потери россиян в артиллерийских системах составляют почти 23 тысячи единиц. Вооруженные силы обезвредили 1269 единиц РСЗО оккупантов.

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Прямая речь: Эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии российских захватчиков на поле боя.

Сырскийпотери в войнеВооруженные силы
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