Украина ввела санкции против теневого флота РФ и похитителей украинской культуры

Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны от 5 февраля в отношении 57 капитанов теневого флота РФ и 55 похитителей украинского культурного наследия.

Источник: указы Зеленского №67 и №68 от 5 февраля, опубликованные на сайте президента, передает Интерфакс-Украина

Детали: Под санкции Украины попали 56 граждан РФ и один Ирана, которые являются капитанами судов российского теневого флота, а также задействованы в экспорте российской нефти в обход ценового потолка путем осуществления перевалок нефти в море и применения других противоправных мер.

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В санкционный пакет вошли, в частности, капитаны танкеров Liberty Николай Цома, Bolero Григорий Мотайленко, Cassiopeia Александр Юрпалов, Callisto Александр Филькин. Все эти танкеры находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС, а их оператором является подсанкционная компания "Совкомфлот", которая также находится под санкциями США и Великобритании.

Также санкции введены в отношении Евгения Безрукова, капитана танкера Moti, оператором которого является компания Gatik Ship Management, один из крупнейших судовладельцев теневого флота, Игоря Кучерова, капитана танкера Fjord Seal, оператором которого является компания Prominent Shipmanagement Limited (зарегистрирована в Гонконге), а также гражданина Ирана Али Мохсени, капитана танкера Daksha, оператором которого является компания Oceanlink Maritime DMCC (зарегистрирована в ОАЭ).

Дословно: "Ожидаемое влияние санкций – синхронизация с санкциями, уже введенными партнерами, и побуждение партнеров к введению новых санкций, что позволит ограничить возможности теневого флота привлекать опытных капитанов, поскольку они будут подвергаться риску блокировки их активов и запрета на въезд в ряд стран. Это повысит расходы теневого флота и усложнит его операционную деятельность".

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Больше деталей: Таким образом, капитаны теневого флота впервые понесут индивидуальную ответственность за содействие РФ в обходе потолка цен на нефть, а санкции заставят тех, кто работает на танкерный флот агрессора, платить за это личную цену, и усложнит для РФ поиск новых капитанов для своих судов.

Также вводятся санкции против лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей с территории Украины.

В частности, под них попали: первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, заместитель министра Владимир Осинцев, глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РФ Роман Рыбало и директор подсанкционного Института археологии Российской Академии Наук Николай Макаров, которые выдавали разрешения на проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.

Также санкции введены в отношении президента Союза музеев России, гендиректора подсанкционного "Государственного Эрмитажа" Михаила Пиотровского, директора подсанкционного "Государственного музея изобразительных искусств им.Пушкина" Елизаветы Лихачевой, и руководителя археологических экспедиций Сергея Соловьева, который был непосредственно задействован в незаконных раскопках на территории Херсонеса Таврического, памятника ЮНЕСКО.

Среди лиц с двойным гражданством (всего 18 человек) санкции введены, в частности, в отношении первого заместителя "министра культуры Республики Крым" Ольги Буровой, назначенной на эту должность оккупационной администрацией, директора Мелитопольского краеведческого музея Евгения Горлачева, который передал оккупантам информацию о месте хранения "Скифского золота" и получил за это от оккупационных властей орден, а также заведующей отделом истории и археологии древнего и средневекового Крыма подсанкционного "Крымского федерального университета им. Вернадского" Эльзары Хайрединовой, которая возглавляет незаконную археологическую экспедицию на оккупированной территории Крыма.

Незаконно зарегистрированные на оккупированных территориях по законодательству РФ музеи, которые функционируют на базе экспроприированных культурных ценностей: "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический", "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник", "Центральный музей Тавриды".

Дословно: "Ожидаемое влияние санкций: блокирование активов лиц, причастных к похищению культурного наследия Украины; привлечение внимания стран-партнеров к проведению государством-агрессором незаконных археологических раскопок на ВОТ, побуждение их к введению собственных санкций, которые лишат данных лиц возможности участвовать в международных культурных мероприятиях и продвигать там свои пропагандистские нарративы".