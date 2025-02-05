Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Президент Азербайджана Ильгам Алиев подписал распоряжение о выделении миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.

Источник: сайт президента Азербайджана

Детали: Средства направят в министерство энергетики Азербайджана, которое должно закупить электрическое оборудование и передать его Украине.

Реклама:

В распоряжении президента Азербайджана отметили, что отношения между Баку и Киевом развиваются на почве дружбы и партнерства.

Дословно: "В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, азербайджанское государство неоднократно направляло гуманитарную помощь украинскому народу".