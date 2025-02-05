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Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Татьяна ОлейникСреда, 5 февраля 2025, 21:53
Азербайджан выделил $1 млн на гуманитарную помощь Украине
флаг Азербайджана, фото Pixabay

Президент Азербайджана Ильгам Алиев подписал распоряжение о выделении миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине.

Источник: сайт президента Азербайджана

Детали: Средства направят в министерство энергетики Азербайджана, которое должно закупить электрическое оборудование и передать его Украине.

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В распоряжении президента Азербайджана отметили, что отношения между Баку и Киевом развиваются на почве дружбы и партнерства.

Дословно: "В связи с ситуацией, сложившейся в Украине, азербайджанское государство неоднократно направляло гуманитарную помощь украинскому народу".

Азербайджанпомощь Украине
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