Генштаб: Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении

На фронте с начала суток 5 февраля произошло 80 боевых столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "За сегодня противник нанес один ракетный (одна ракета), 48 авиационных ударов, сбросив 78 КАБ, и совершил более 4400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Казачьей Лопани и в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку населенных пунктов Загрызово, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг 11 раз атаковал в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязов и Торского. Наши воины остановили восемь атак захватчиков, еще три боя продолжаются.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в направлениях Спирного, Северска и Верхнекаменского, все атаки уже отбиты.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, одно боестолкновение еще продолжается.

На Торецком направлении враг провел девять наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Авиация противника нанесла удары по Клебан-Быку и Катериновке.

С начала суток враг 20 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеждинки, Луча, Песчаного, Дачного и Улаклов. Наши подразделения отбили 18 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили три атаки оккупационной армии в районе Константинополя. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Комар, Разлив, Бурлацкое и Багатырь.

На Гуляйпольском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал позиции наших защитников в районе Новополя, также нанес авиационные удары по Гуляйполю, Егоровке и Белогоровке.

На Курском направлении украинские защитники отбили девять вражеских атак. Кроме того, враг нанес 37 авиационных ударов, сбросив 52 КАБа, совершил 371 артиллерийский обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.