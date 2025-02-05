Умеров обсудил с британским коллегой первоочередные потребности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили, во время которого стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонные приоритеты Украины.

Источник: Умеров в соцсетях

Дословно: "Провел телефонный разговор с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили. Обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины".

Реклама:

Детали: Особое внимание собеседники уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится в ближайшее время.