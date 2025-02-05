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Умеров обсудил с британским коллегой первоочередные потребности Украины

Татьяна ОлейникСреда, 5 февраля 2025, 22:59
Умеров обсудил с британским коллегой первоочередные потребности Украины
Фото с Facebook-страницы Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили, во время которого стороны обсудили ситуацию на фронте и оборонные приоритеты Украины.

Источник: Умеров в соцсетях

Дословно: "Провел телефонный разговор с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили. Обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины".

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Детали: Особое внимание собеседники уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится в ближайшее время.

Умеров РустемВеликобритания
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