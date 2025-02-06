Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, предоставляя федеральным органам полномочия наказывать нарушителей.
Источник: Associated Press
Дословно: "Трамп подписал исполнительный указ под названием "Не пускать мужчин в женский спорт", направленный на запрет участия трансгендерных женщин в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин.
Документ предоставляет федеральным агентствам, в частности Министерству юстиции и Министерству образования, широкие полномочия для обеспечения соблюдения Раздела IX в учебных заведениях, получающих федеральное финансирование.
Согласно позиции администрации Трампа, понятие "пол" будет трактоваться как гендерная принадлежность, определенная при рождении".
Детали: "С этим указом война против женского спорта закончена", – заявил Трамп на церемонии подписания.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что этот указ "поддерживает обещание Раздела IX" и потребует "немедленных действий, включая принудительные меры, против школ и спортивных ассоциаций", которые нарушают эту политику.
Документ предусматривает, что школы, которые позволят трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях, могут быть лишены федерального финансирования.
Издание указа совпало по времени с Национальным днем девушек и женщин в спорте и стало последним в череде исполнительных действий администрации Трампа, направленных против трансгендерных людей.
Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "держать мужчин подальше от женского спорта" и "покончить с трансгендерным безумием".
Дословно: "Указ уполномочивает Департамент образования наказывать школы, которые позволяют трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях, ссылаясь на несоблюдение Раздела IX, который запрещает сексуальную дискриминацию в школах. Любая школа, уличенная в нарушении, потенциально может быть лишена права на федеральное финансирование".
Детали: Этот указ стал продолжением политики Трампа, направленной на ограничение прав трансгендерных людей. Ранее его администрация:
- отменила признание возможности изменения гендерной принадлежности, определенной при рождении, что повлияло на выдачу паспортов и содержание в тюрьмах;
- запретила трансгендерным военнослужащим проходить службу в армии;
- призвала прекратить федеральное финансирование медицинских услуг, связанных с гендерной трансформацией, для лиц до 19 лет;
- ограничила преподавание гендерной тематики в школах.
Адвокаты по вопросам гражданских прав утверждают, что некоторые указы Трампа противоречат законам, принятым Конгрессом, а также нарушают положения Конституции США и превышают президентские полномочия.
Предыстория:
- В своей инаугурационной речи 47-й президент США Дональд Трамп заявил, что в официальной политике правительства Соединенных Штатов будет существовать только два пола: мужской и женский.
- Сторонник Трампа, миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), ранее назвал свою дочь Вивьен "мертвой" после того, как она сменила пол в 2020 году. Трамп обвинил в этом врачей и идеологию вокизма (идеология, которая акцентирует на борьбе с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни – УП).