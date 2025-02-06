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Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 01:08
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, предоставляя федеральным органам полномочия наказывать нарушителей.

Источник: Associated Press 

Дословно: "Трамп подписал исполнительный указ под названием "Не пускать мужчин в женский спорт", направленный на запрет участия трансгендерных женщин в спортивных соревнованиях среди девушек и женщин.

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Документ предоставляет федеральным агентствам, в частности Министерству юстиции и Министерству образования, широкие полномочия для обеспечения соблюдения Раздела IX в учебных заведениях, получающих федеральное финансирование.

Согласно позиции администрации Трампа, понятие "пол" будет трактоваться как гендерная принадлежность, определенная при рождении".

Детали: "С этим указом война против женского спорта закончена", – заявил Трамп на церемонии подписания.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что этот указ "поддерживает обещание Раздела IX" и потребует "немедленных действий, включая принудительные меры, против школ и спортивных ассоциаций", которые нарушают эту политику.

Документ предусматривает, что школы, которые позволят трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях, могут быть лишены федерального финансирования.

Издание указа совпало по времени с Национальным днем девушек и женщин в спорте и стало последним в череде исполнительных действий администрации Трампа, направленных против трансгендерных людей.

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "держать мужчин подальше от женского спорта" и "покончить с трансгендерным безумием".

Дословно: "Указ уполномочивает Департамент образования наказывать школы, которые позволяют трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях, ссылаясь на несоблюдение Раздела IX, который запрещает сексуальную дискриминацию в школах. Любая школа, уличенная в нарушении, потенциально может быть лишена права на федеральное финансирование". 

Детали: Этот указ стал продолжением политики Трампа, направленной на ограничение прав трансгендерных людей. Ранее его администрация:

  • отменила признание возможности изменения гендерной принадлежности, определенной при рождении, что повлияло на выдачу паспортов и содержание в тюрьмах;
  • запретила трансгендерным военнослужащим проходить службу в армии;
  • призвала прекратить федеральное финансирование медицинских услуг, связанных с гендерной трансформацией, для лиц до 19 лет;
  • ограничила преподавание гендерной тематики в школах.

Адвокаты по вопросам гражданских прав утверждают, что некоторые указы Трампа противоречат законам, принятым Конгрессом, а также нарушают положения Конституции США и превышают президентские полномочия.

Предыстория: 

  • В своей инаугурационной речи 47-й президент США Дональд Трамп заявил, что в официальной политике правительства Соединенных Штатов будет существовать только два пола: мужской и женский.
  • Сторонник Трампа, миллиардер Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), ранее назвал свою дочь Вивьен "мертвой" после того, как она сменила пол в 2020 году. Трамп обвинил в этом врачей и идеологию вокизма (идеология, которая акцентирует на борьбе с несправедливостью, дискриминацией и неравенством в различных аспектах общественной жизни – УП).

ТрампСШАгендерправа человека
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