Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 04:25
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Фото: Getty Images

Немецкие активисты подали иск в берлинский суд на социальную медиаплатформу X (бывший Twitter) из-за отказа предоставлять доступ к информации, которая необходима для мониторинга дезинформации накануне выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.

Источник: Reuters

Детали: Иск в суд подали две организации – Общество за гражданские права (GFF) и Democracy Reporting International. Они утверждают, что платформа X не предоставляет систематического доступа к ключевым данным, таким как охват постов и количество полученных лайков и репостов.

Реклама:

"Другие платформы предоставили нам доступ для отслеживания публичных дебатов на их платформах, но X отказался это сделать", – сказал Майкл Майер-Ресенде из DRI.

Активисты настаивают, что имеют право на получение этой информации в соответствии с Законом о цифровых услугах Европейского Союза (DSA), который обязывает крупные платформы обеспечивать прозрачность и ответственность в распространении контента, особенно во время избирательных кампаний.

Дословно: "В Европе продолжается усиленный мониторинг потенциальной дезинформации или влияния на избирательные процессы. После скандала с аннулированными президентскими выборами в Румынии, где пророссийский кандидат одержал победу в первом туре через кампанию в социальных сетях, контроль за платформами значительно усилился.

РЕКЛАМА:

Особое внимание в Германии уделяют платформе X, поскольку значительная часть немецких чиновников и политических деятелей продолжает ее использовать, несмотря на то, что многие организации в последнее время покинули эту платформу. Ситуация обострилась после публичной поддержки Маском немецких ультраправых".

Детали: "Платформы все чаще становятся оружием против демократических выборов", – отметила представитель GFF Симона Руф. "Платформы все чаще используются как оружие против демократических выборов", – добавила Руф.

С момента приобретения Twitter Маск закрыл большинство путей доступа, по которым исследователи ранее могли отслеживать распространение информации на платформе, превратив этот доступ в платную услугу.

Предыстория: 

  • Американский миллиардер Маск, который присоединится к администрации президента США Дональда Трампа, вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), известную пророссийскими и антиукраинскими взглядами, спасителем страны.
  • Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

ГерманиявиборыМаск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Россияне ударили беспилотником по одному из крупнейших рынков в Харькове
Украина ввела санкции против теневого флота РФ и похитителей украинской культуры
ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: под ударом американские техногиганты
Bloomberg: Мирный план Трампа могут представить уже на следующей неделе
Все новости...
Германия
СМИ: верхушка партии Шольца просила его не идти в канцлеры, но он настоял
Глава Rheinmetall: наши заводы защищены, но ПВО не имеют
Две трети немцев за военную помощь Украине - опрос
Последние новости
04:49
Аудит показал проблемы с военной мобильностью в ЕС
04:25
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
03:19
В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА
02:43
видеоБпЛА атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске, откуда Россия запускает "Шахеды" по Украине
02:07
Россияне пытаются закрепиться на правом берегу реки Оскол в Харьковской области – DeepState
01:23
Россияне нанесли очередной удар дроном по Харькову
01:08
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
00:59
Легендарный испанский велогонщик пропал без вести
00:17
Минюст: Реестр убытков от агрессии РФ может заработать "на полную" до конца года
23:46
С какими проблемами сталкивается молодежь, которая возвращается из оккупации: истории
Все новости...
Реклама:
Реклама: