Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации

Немецкие активисты подали иск в берлинский суд на социальную медиаплатформу X (бывший Twitter) из-за отказа предоставлять доступ к информации, которая необходима для мониторинга дезинформации накануне выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.

Источник: Reuters

Детали: Иск в суд подали две организации – Общество за гражданские права (GFF) и Democracy Reporting International. Они утверждают, что платформа X не предоставляет систематического доступа к ключевым данным, таким как охват постов и количество полученных лайков и репостов.

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"Другие платформы предоставили нам доступ для отслеживания публичных дебатов на их платформах, но X отказался это сделать", – сказал Майкл Майер-Ресенде из DRI.

Активисты настаивают, что имеют право на получение этой информации в соответствии с Законом о цифровых услугах Европейского Союза (DSA), который обязывает крупные платформы обеспечивать прозрачность и ответственность в распространении контента, особенно во время избирательных кампаний.

Дословно: "В Европе продолжается усиленный мониторинг потенциальной дезинформации или влияния на избирательные процессы. После скандала с аннулированными президентскими выборами в Румынии, где пророссийский кандидат одержал победу в первом туре через кампанию в социальных сетях, контроль за платформами значительно усилился.

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Особое внимание в Германии уделяют платформе X, поскольку значительная часть немецких чиновников и политических деятелей продолжает ее использовать, несмотря на то, что многие организации в последнее время покинули эту платформу. Ситуация обострилась после публичной поддержки Маском немецких ультраправых".

Детали: "Платформы все чаще становятся оружием против демократических выборов", – отметила представитель GFF Симона Руф. "Платформы все чаще используются как оружие против демократических выборов", – добавила Руф.

С момента приобретения Twitter Маск закрыл большинство путей доступа, по которым исследователи ранее могли отслеживать распространение информации на платформе, превратив этот доступ в платную услугу.

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