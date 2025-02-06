Россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии – ISW
Россия последовательно отрицает суверенитет Украины и оправдывает агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях". Кум правителя России Владимира Путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины.
Источник: ISW
Детали: Медведчук опубликовал статью, в которой призвал Россию "вернуть свои исторические земли". К материалу была приложена карта, где все украинские территории к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей обозначены как часть "исторической России".
Он настаивает, что современная Украина не имеет исторической легитимности, а ее независимость является "ошибкой истории", которая должна быть исправлена через интеграцию этих земель в Россию. Он также заявил, что западная поддержка Украины направлена на уничтожение России изнутри, а украинцев назвал "современными варварами", которых, по его словам, Россия должна "спасти".
Институт изучения войны отмечает, что такие заявления Медведчука являются отражением стратегической политики Кремля по отрицанию суверенитета Украины.
Дословно: "Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, свидетельствует о системном нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства".
Ключевые выводы ISW за 5 февраля:
- Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с Россией с принципиальной позиции, которая предусматривает сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины в долгосрочной перспективе.
- Зеленский подтвердил, что Конституция Украины запрещает проводить выборы в военное время, но Украина остается преданной идее проведения выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины после окончания войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские войска потеряли от 300 до 350 тысяч убитыми и от 600 до 700 тысяч ранеными в ходе боевых действий.
- В ночь с 4 на 5 февраля украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае в рамках продолжающейся кампании по нанесению ударов по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам.
- Российские военные продолжают усилия по реструктуризации военно-административного контроля над военными службами в мирное время и, очевидно, отделяют административный контроль над ВВС и ВМФ России от военных округов.
- Кремль продолжает отдавать приоритет внутриполитической стабильности над усилиями по смягчению экономического давления и дефицита рабочей силы.
- Украина и Россия провели обмен военнопленными 5 февраля.
- Российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.
- Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска.