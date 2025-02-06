Россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии – ISW

Россия последовательно отрицает суверенитет Украины и оправдывает агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях". Кум правителя России Владимира Путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины.

Источник: ISW

Детали: Медведчук опубликовал статью, в которой призвал Россию "вернуть свои исторические земли". К материалу была приложена карта, где все украинские территории к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей обозначены как часть "исторической России".

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Он настаивает, что современная Украина не имеет исторической легитимности, а ее независимость является "ошибкой истории", которая должна быть исправлена через интеграцию этих земель в Россию. Он также заявил, что западная поддержка Украины направлена на уничтожение России изнутри, а украинцев назвал "современными варварами", которых, по его словам, Россия должна "спасти".

Институт изучения войны отмечает, что такие заявления Медведчука являются отражением стратегической политики Кремля по отрицанию суверенитета Украины.

Дословно: "Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, свидетельствует о системном нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства".

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Ключевые выводы ISW за 5 февраля: