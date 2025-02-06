Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения

Иван ДьяконовЧетверг, 6 февраля 2025, 06:59
Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральный судья Дебора Бордман в штате Мэриленд выдала национальный запрет на выполнение указа президента Дональда Трампа, который имел целью отменить автоматическое предоставление гражданства по праву рождения.

Источник: CNN

Детали: Судья отметила, что указ Трампа противоречит 14-й поправке к Конституции США, которая гарантирует гражданство всем лицам, рожденным на территории страны. Она подчеркнула, что "гражданство является ценнейшим правом, прямо предоставленным 14-й поправкой к Конституции". 

Реклама:

Указ "противоречит четкому изложению 14-й поправки, противоречит 125-летнему правовому прецеденту Верховного суда и идет вразрез с 250-летней историей получения гражданства по рождению", – заявила судья Бордман во время слушаний 5 февраля.

"Ни один суд в стране никогда не одобрял интерпретацию президента. Этот суд не будет первым", – сказала судья.

Иск подали пять беременных женщин и две правозащитные организации по правам иммигрантов, которые утверждали, что их будущие дети могут быть незаконно лишены гражданства из-за иммиграционного статуса родителей.

РЕКЛАМА:

Ранее другой федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал этот указ, но его решение имело ограниченный срок действия. Решение судьи Бордман обеспечивает федеральный запрет на выполнение указа до завершения полного юридического рассмотрения дела.

Справочно: "Указ Трампа, подписанный в начале его второго срока, предусматривал отказ в признании гражданства для детей, рожденных в США от родителей, находящихся в стране нелегально или имеющих временный статус. 

Администрация Трампа утверждает, что дети неграждан не подпадают под юрисдикцию США и поэтому не имеют права на гражданство. Однако 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, была направлена на обеспечение гражданства для бывших рабов и их потомков, и с тех пор гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США".

СШАгражданствосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии – ISW
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
Россияне ударили беспилотником по одному из крупнейших рынков в Харькове
Украина ввела санкции против теневого флота РФ и похитителей украинской культуры
ЕС готовит ответ на пошлины Трампа: под ударом американские техногиганты
Все новости...
США
Панама будет бесплатно пропускать правительственные суда США через Панамский канал
Трамп подписал указ о запрете трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях
СМИ: На следующем "Рамштайне" в феврале будут председательствовать не США
Последние новости
08:01
Дроны поразили российский аэродром, откуда оккупанты запускают "Шахеды" – Генштаб
07:55
Демократы в Конгрессе пообещали "всенощные" дебаты против одного из назначений в Белый дом
07:50
В Аргентине запретят гормональную терапию для трансгендерных детей
07:15
Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1 240 оккупантов и 46 артсистем за сутки
06:59
Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения
06:16
Панама будет бесплатно пропускать правительственные суда США через Панамский канал
05:25
Россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии – ISW
04:49
Аудит показал проблемы с военной мобильностью в ЕС
04:25
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
03:19
В Донецкой области остаются более 300 тысяч гражданских – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: