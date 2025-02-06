Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения

Федеральный судья Дебора Бордман в штате Мэриленд выдала национальный запрет на выполнение указа президента Дональда Трампа, который имел целью отменить автоматическое предоставление гражданства по праву рождения.

Источник: CNN

Детали: Судья отметила, что указ Трампа противоречит 14-й поправке к Конституции США, которая гарантирует гражданство всем лицам, рожденным на территории страны. Она подчеркнула, что "гражданство является ценнейшим правом, прямо предоставленным 14-й поправкой к Конституции".

Реклама:

Указ "противоречит четкому изложению 14-й поправки, противоречит 125-летнему правовому прецеденту Верховного суда и идет вразрез с 250-летней историей получения гражданства по рождению", – заявила судья Бордман во время слушаний 5 февраля.

"Ни один суд в стране никогда не одобрял интерпретацию президента. Этот суд не будет первым", – сказала судья.

Иск подали пять беременных женщин и две правозащитные организации по правам иммигрантов, которые утверждали, что их будущие дети могут быть незаконно лишены гражданства из-за иммиграционного статуса родителей.

РЕКЛАМА:

Ранее другой федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал этот указ, но его решение имело ограниченный срок действия. Решение судьи Бордман обеспечивает федеральный запрет на выполнение указа до завершения полного юридического рассмотрения дела.

Справочно: "Указ Трампа, подписанный в начале его второго срока, предусматривал отказ в признании гражданства для детей, рожденных в США от родителей, находящихся в стране нелегально или имеющих временный статус.

Администрация Трампа утверждает, что дети неграждан не подпадают под юрисдикцию США и поэтому не имеют права на гражданство. Однако 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году, была направлена на обеспечение гражданства для бывших рабов и их потомков, и с тех пор гарантирует гражданство всем, кто родился на территории США".