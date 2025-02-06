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Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1 240 оккупантов и 46 артсистем за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 6 февраля 2025, 07:15
Генштаб обновил данные о потерях РФ: 1 240 оккупантов и 46 артсистем за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 240 российских солдат и более 300 единиц вооружения и военной техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 845 310 (+1 240) человек,
  • танков – 9 965 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 737 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 22 753 (+46) ед,
  • РСЗО – 1 271 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 055 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 185 (+83) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 211 (+133) ед,
  • специальной техники – 3 737 (+2) ед.

Данные уточняются.

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