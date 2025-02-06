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В Аргентине запретят гормональную терапию для трансгендерных детей

Ирина БалачукЧетверг, 6 февраля 2025, 07:50
В Аргентине запретят гормональную терапию для трансгендерных детей
Фото иллюстративное с pixabay.com

Офис президента Аргентины сообщил, что президент Хавьер Милей решил запретить лечение и операции по смене пола для несовершеннолетних, а также ввести ограничения на содержание трансгендерных женщин в женских тюрьмах.

Источник: Reuters

Детали: Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни сообщил на пресс-конференции, что запрет будет распространяться и на гормональную терапию. Он отметил, что это решение приняли после аналогичных изменений в законодательстве о правах трансгендерных людей в таких странах, как Великобритания, Швеция, Финляндия и США, и что оно направлено на защиту психического здоровья детей.

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Агентство акцентирует, что это заявление власти Аргентины сделали через несколько дней после того, как тысячи аргентинцев вышли на протест в защиту прав ЛГБТ+ из-за речи Милея в швейцарском Давосе, в которой тот поставил под сомнение "феминизм, разнообразие, инклюзию, аборты, экологизм и гендерную идеологию", назвав прогрессивную политику "раковой опухолью, которую необходимо истребить".

"Президент не может изменить закон своим указом. А если он попытается, мы обратимся в судебные органы и Межамериканский суд, если потребуется", – заявили в Аргентинской федерации ЛГБТ+ в эфире соцсети X.

Организация также напомнила, что действующее законодательство Аргентины не разрешает гендерные операции несовершеннолетним.

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"Гендерная идеология, доведенная до крайности и примененная к детям силой или психологическим принуждением, однозначно является жестоким обращением с детьми", – говорится в заявлении федерации ЛГБТ+.

В офисе президента Аргентины сообщили, что Милей также издаст указ о том, чтобы заключенные размещались в соответствии с их полом, зарегистрированным на момент совершения преступления. Там также подчеркнули, что независимо от этого, ни одна транс-женщина не будет помещена в женскую тюрьму, если ее осудят за сексуальные преступления, торговлю людьми или насильственные преступления против женщин.

Агентство отмечает, что это заявление появилось вскоре после того, как американский судья заблокировал указ президента Дональда Трампа, подписанный в первый день его пребывания в должности, который предусматривал перевод 16 трансгендерных женщин, содержавшихся в женских тюрьмах, в мужские учреждения и прекращение предоставления им гендерно-подтверждающей помощи.

Reuters напоминает, что большинство транс-женщин в США находятся в мужских тюрьмах.

Аргентина законодательствоЛГБТ
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