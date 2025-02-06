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Боестолкновений немного меньше, но Покровское направление – самое горячее – Генштаб

Украинская правдаЧетверг, 6 февраля 2025, 08:33
Боестолкновений немного меньше, но Покровское направление – самое горячее – Генштаб
Фото: Getty Images

За прошлые сутки на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Чаще всего противник атакует Покровское, Торецкое и Лиманское направления.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (5 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 3 ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 134 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 107 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дрона-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян возле Волчанска и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении армия РФ атаковала 8 раз, пытаясь прорвать оборону ВСУ возле Загризового, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении зафиксировано 11 вражеских атак. Российские войска пытались продвинуться в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязей и Торского.

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На Северском направлении россияне атаковали 9 раз в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 9 атак возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Наибольшая активность противника наблюдается на Покровском направлении – украинские защитники остановили 24 атаки возле Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Променя, Песчаного, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону 3 раза возле Константинополя.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 2 атаки в направлении Новополя.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

В операционной зоне на Курщине украинские военные отбили 9 атак противника. Кроме этого, враг нанес 54 авиаудара, использовав 78 управляемых бомб, и совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника нет.

российско-украинская войнаГенштабоккупация
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