Боестолкновений немного меньше, но Покровское направление – самое горячее – Генштаб
За прошлые сутки на фронте зафиксировано 90 боевых столкновений. Чаще всего противник атакует Покровское, Торецкое и Лиманское направления.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Вчера (5 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 3 ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 134 КАБ. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 107 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2293 дрона-камикадзе".
Детали: На Харьковском направлении украинские военные отбили 4 атаки россиян возле Волчанска и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении армия РФ атаковала 8 раз, пытаясь прорвать оборону ВСУ возле Загризового, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении зафиксировано 11 вражеских атак. Российские войска пытались продвинуться в районах Новолюбовки, Копанок, Зеленого Гая, Грековки, Новоегоровки, Ямполовки, Колодязей и Торского.
На Северском направлении россияне атаковали 9 раз в районах Спорного, Северска и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Часова Яра и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 9 атак возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
Наибольшая активность противника наблюдается на Покровском направлении – украинские защитники остановили 24 атаки возле Водяного Второго, Елизаветовки, Тарасовки, Удачного, Надеевки, Променя, Песчаного, Дачного и Улаклов.
На Новопавловском направлении россияне пытались прорвать оборону 3 раза возле Константинополя.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 2 атаки в направлении Новополя.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
В операционной зоне на Курщине украинские военные отбили 9 атак противника. Кроме этого, враг нанес 54 авиаудара, использовав 78 управляемых бомб, и совершил 415 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника нет.