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ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 6 февраля 2025, 09:38
ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейские прокуроры изучают, как московский офис французской ИТ-группы Atos в 2021 году закупал программное обеспечение для сверхсекретного проекта EES. Эта система должна собирать и хранить биометрические данные всех посетителей ЕС, которые не являются его гражданами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, французская ИТ-группа Atos с помощью сотрудников в России закупала программное обеспечение в 2021 году для сверхсекретного проекта EES, целью которого является сбор и хранение биометрических данных обо всех посетителях Евросоюза, которые не являются гражданами ЕС.

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Раскрытие факта причастности российских сотрудников подняло значительные вопросы безопасности по амбициозной реконструкции пограничной инфраструктуры ЕС. Запуск EES сейчас остается неопределенным после того, как ЕС отменил несколько запланированных дат из-за технических проблем.

Документы свидетельствуют о том, что филиал Atos в Москве работал по лицензии, которая предоставляла российской службе безопасности ФСБ доступ к ее работе в стране.

Четыре человека, знакомые с ходом событий, заявили, что сотрудники московского офиса принимали непосредственное участие в закупке программного обеспечения для пограничной системы EES.

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Прокуратура ЕС (EPPO) расследует участие российского подразделения Atos в пограничном проекте, по словам двух источников.EPPO заявила, что не комментирует дела и не подтверждает публично расследования, которые проводит. На сегодня никаких обвинений не было выдвинуто.

Так называемая система въезда/выезда ЕС (EES) будет собирать данные о передвижении каждого иностранного путешественника, который въезжает или выезжает из блока, регистрируя биометрические и персональные данные, а также их визовый статус.

OLAF, надзорный орган ЕС по борьбе с мошенничеством, в прошлом году расследовал обвинения в причастности Atos Russia, о чем ранее не сообщалось. По словам одного лица, непосредственно знакомого с ходом расследования, было установлено, что меры для решения "вопросов безопасности", принятые агентством EU-Lisa, которое внедряет EEAS, были недостаточными.

Система EES должна была заработать в Евросоюзе с 10 ноября, но из-за возражений ряда государств-членов ее отложили.

Ранее в Еврокомиссии также заявили, что к весне 2025 года в ЕС планируют также ввести в действие систему ETIAS, что приведет к обязанности путешественников из безвизовых стран платить сбор в 7 евро раз в три года для авторизации своих поездок.

ЕСРосcия
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