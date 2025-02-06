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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Анастасия ПроцЧетверг, 6 февраля 2025, 10:36
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
карта тревог

Утром 6 февраля по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу связанную с угрозой применения баллистического вооружения, которая длилась около 30 минут.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины!"

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Обновлено: В 11:02 объявили отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Сумской, Донецкой, Луганской и временно оккупированного Крыма.

воздушная тревога
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