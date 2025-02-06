ГБР: Чиновники разворовали более 100 млн грн на закупке дров для ВСУ

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило организованную группу, которая украла более 101 млн грн во время закупок дров для военных.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР сообщили о подозрении должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который сейчас входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен во время закупок топливной древесины для нужд ВСУ".

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Детали: Сообщается, что схему организовал бывший глава КЭВ г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, которое дислоцировалось в Днепре, экс-работника КЭВ и частного предпринимателя.

Фото ГБР

Злоумышленники покупали дрова для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с непрямыми поставщиками.

"Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. В общем работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", – говорится в сообщении.

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фото ГБР

ГБР установило 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы объявили подозрения в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах и в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Злоумышленникам грозит 12 лет заключения с конфискацией имущества.