Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше формируют команду для проведения эксгумаций на Тернопольщине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 6 февраля 2025, 11:30
В Польше формируют команду для проведения эксгумаций на Тернопольщине
фото: Darek Delmanowicz /PAP

Польский фонд "Свобода и демократия" завершает формирование состава миссии, которая должна начать эксгумацию останков поляков в Тернопольской области в конце апреля.

Источник: RMF FM, "Европейская правда"

Детали: В целом эксгумацию останков поляков, погибших в 1945 году и похороненных в бывшем селе Пужники, проведут около 20 человек – десяток поляков и несколько экспертов из Украины.

Реклама:

Кроме представителей фонда "Свобода и демократия", в команду войдут антропологи, археологи, судмедэксперты и генетик. Ядром миссии станут эксперты из Поморского медицинского университета в Щецине во главе с профессором Анджеем Оссовским.

Поехать согласились также представители Института национальной памяти Польши. Сейчас определяют, в какой роли они будут участвовать в этой работе.

Поездка запланирована на вторую половину апреля. На месте будет обустроена научная база с палатками. Команда остановится в одном из ближайших отелей.

РЕКЛАМА:

После механического снятия первого слоя грунта на месте, где были обнаружены человеческие останки, в ход пойдут лопаты и лопатки. Отдельные раскопанные скелеты будут исследованы на месте антропологами.

Целью является установление возраста, пола, а также причины смерти – среди прочего, была ли она "насильственной". Также будут взяты образцы ДНК для сравнительных исследований.

Эксперты из Поморского медицинского университета уже много месяцев собирают генетический материал у потомков жителей села, из которого происходили найденные в Пужниках люди.

Согласно плану, эксгумационные работы продлятся около месяца.

Напомним:

  • В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, в котором Украина подтвердила отсутствие препятствий для проведения польскими государственными учреждениями и частными лицами поисково-эксгумационных работ.
  • В январе стало известно, что Украина разрешила на Тернопольщине эксгумацию останков поляков, которая начнется в апреле.
  • В 2023 году тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Пужники на территории Тернопольской области, где польские и украинские специалисты нашли захоронение, куда в 1945 году были сложены тела убитых крестьян.

ПольшаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Польше формируют команду для проведения эксгумаций на Тернопольщине
НАБУ проводить обшуки у "смотрящого" за Києвом
ЕС расследует роль россиян в закупке софта для секретной пограничной системы – FT
Дроны поразили российский аэродром, откуда оккупанты запускают "Шахеды" – Генштаб
Суд приостановил указ Трампа об отмене выдачи гражданства по праву рождения
Немецкие активисты подали в суд на соцсеть X за препятствование мониторингу дезинформации
Все новости...
Польша
68% поляков и 44% чехов хотят, чтобы Украина победила в войне против РФ – опрос
Сийярто возмутился увиденным во время визита в Польшу
В Польше молодежь все хуже относится к украинцам – опрос
Последние новости
11:51
В январе две трети российской техники обезвредили именно беспилотники – Сырский
11:38
На собственном опыте. Как я работал в такси
11:30
В Польше формируют команду для проведения эксгумаций на Тернопольщине
11:27
Пошлины Китая на нефть могут ударить по американскому экспорту
11:02
ООН: В Демократической Республике Конго изнасиловали и сожгли заживо более 100 заключенных женщин
10:48
фото ГБР: Чиновники разворовали более 100 млн грн на закупке дров для ВСУ
10:45
"Укрэнерго" ввело аварийные отключения в 8 областях
10:36
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
10:34
СМИ: ЕС нанял в США связанную с Трампом лоббистскую компанию
10:32
видеоКак чиновники придумывают конференции за границей для отпуска? Расследование Михаила Ткача
Все новости...
Реклама:
Реклама: