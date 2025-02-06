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В январе две трети российской техники обезвредили именно беспилотники – Сырский

Ирина БалачукЧетверг, 6 февраля 2025, 11:51
В январе две трети российской техники обезвредили именно беспилотники – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из Facebook

В январе 66% российской военной техники вывели из строя именно с помощью ударных БпЛА различных типов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский по результатам совещания по развитию беспилотных систем и РЭБ по итогам первого месяца 2025 года в Facebook

Прямая речь главнокомандующего: "В январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных БпЛА различных типов. Всего за отчетный месяц наши дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре".

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Детали: Он добавил, что наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны.

Лидерами по данному направлению он назвал подразделения БпС 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад.

Сырский добавил, что во время совещания отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений БпС с общевойсковыми частями.

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Он также сообщил, что заслушал доклады о возможностях подразделений Сил беспилотных систем, о переформировании полков в бригады, наращивании беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимости с БпЛА.

"На завершающем этапе находится разработка Концепции применения отдельной бригады беспилотных систем СБпС ВС Украины и некоторые другие оргмоменты по развитию Сил беспилотных систем", – написал Сырский.

Он добавил, что особое внимание обратил на доклад разведки относительно формирования оккупантами нового рода войск – войск беспилотных систем ВС РФ.

"Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях. Но в этой войне инициатива по направлению беспилотных систем принадлежит нам... Будем развиваться, совершенствоваться, масштабировать достижения на направлении БпС", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Сырскийбеспилотникироссийско-украинская война
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