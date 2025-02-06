Подрывы завербованных возле ТЦК: СБУ призывает сообщать о попытках вербовки в чатбот
Служба безопасности Украины предупреждает о новой тактике ФСБ: россияне вербуют исполнителей для закладки взрывчатки в ТЦК, полицию и админздания, а затем взрывают их вместе с пакетом. Чтобы избежать смертельной ловушки, СБУ призывает сообщать о попытках вербовки через чатбот "Спали „ФСБешника".
Источник: Служба безопасности Украины
Дословно: "Спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК. Используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей.
Чтобы не стать террористом-смертником, сообщай о попытках вербовки в чатбот СБУ "Спали" ФСБешника".
Детали: В спецслужбе отметили: если человеку предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, то это означает, что его хотят убить.
Спецслужба советует, чтобы избежать гибели:
- открой чатбот t.me/spaly_fsb_bot ;
- напиши, какое именно преступление тебе предлагали совершить;
- добавь контакты вербовщика и любые детали, которые помогут разоблачить российскую агентуру.
В то же время СБУ отметила, что "гарантирует полную конфиденциальность" и уверяет, что "каждое сообщение будет тщательно обработано".
Что предшествовало:
- 13 декабря Служба безопасности Украины запустила специальный чатбот "Спали "ФСБешника" для оперативного сбора информации о попытках вербовки российскими спецслужбами.
- В последние месяцы участились случаи попыток устроить теракты с подрывами в административных зданиях: под прицелом вражеских агентов - полиция, ТЦК, СБУ, Военная служба правопорядка, "Укрпочта" и тому подобное.
- 5 февраля в результате взрыва вблизи ТЦК в Каменце-Подольском погиб человек, который принес взрывчатку, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
- В тот же день в Национальной полиции Украины предостерегли, что спецслужбы РФ в соцсетях ищут через соцсети исполнителей терактов, а в результате не платят им и ликвидируют завербованных лиц.