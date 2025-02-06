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В Харькове задержали женщину, которая заложила взрывчатку возле дома ветерана ВСУ

Анастасия ПроцЧетверг, 6 февраля 2025, 13:09
В Харькове задержали женщину, которая заложила взрывчатку возле дома ветерана ВСУ
фото: СБУ

В Харькове СБУ и Нацполиция задержали 38-летнюю женщину, которая в конце января этого года по указанию российских спецслужб заложила взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ, в результате чего мужчина получил ранения.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Дословно СБУ: "Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Харькове агента спецслужб РФ, которая совершила теракт в городе в конце января этого года.

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Тогда фигурантка помогла оккупантам взорвать взрывчатку возле частного дома ветерана ВСУ".

Детали: По данным следствия, харьковчанку завербовали российские спецслужбы после ее антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Враг передал ей координаты тайника, где она забрала самодельное взрывное устройство.

Действуя по указаниям кураторов, женщина заложила взрывчатку в закопанную автомобильную шину недалеко от дома ветерана ВСУ. Кроме того, напротив двора агент установила мобильный телефон в картонной коробке с вырезом для камеры, замаскировав его корой деревьев и опавшими листьями.

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фото: СБУ

Кураторы имели удаленный доступ к этому устройству, что позволило им отследить момент выхода ветерана из дома и дистанционно активировать взрывчатку. В результате взрыва пострадавший получил ранения и был госпитализирован.

 
фото: СБУ

Злоумышленница пыталась конспирироваться: использовала парики, а после теракта уничтожила свою одежду. Однако это ей не помогло - сотрудники СБУ задержали ее в квартире. Во время обыска изъят мобильный телефон с перепиской с российским куратором.

 
фото: СБУ

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия). Она находится под стражей без права внесения залога и может получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУпрокуратураХарьков
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